Pavel: Jedním z problémů ve strukturálně postižených krajích je vzdělávání

Ostrava - Jedním z hlavních problémů Moravskoslezského kraje je podle hlavy státu Petra Pavla odliv mladých lidí. Prezident to řekl po dnešním setkání s hejtmanem Ivem Vondrákem (dříve ANO), kterým zahájil dvoudenní návštěvu regionu. Na sever Moravy přijel prezident v den, kdy část vysokoškolských pedagogů v Česku protestovala proti nízkým platům. S požadavkem na vyšší mzdy zvlášť na filozofických fakultách Pavel souhlasí. Při debatě se studenty pak Pavel uvedl, že neplánuje návštěvu Tchaj-wanu, protože by to znamenalo zbytečné ohrožení obchodních vztahů s Čínou a zájmů českých firem. Řekl také, že by pravděpodobně byl pro snížení věkové hranice u provovoličů z 18 na 16 let.

Návštěvu Moravskoslezského kraje, která je jeho první tuzemskou cestou po prezidentské inauguraci, zahájil Pavel v doprovodu manželky v Ostravě. Společně se podepsali do pamětní knihy a převzali si dary, které pro ně připravil kraj. Všechny dárky vyrobily firmy z regionu.

Po setkání s hejtmanem Vondrákem Pavel uvedl, že jedním z hlavních problémů regionu je odliv mladých lidí, který přitom nekoresponduje se zlepšováním kvality života v kraji. "Zrovna Moravskoslezský kraj nabízí řadu příležitostí především pro mladé lidi, aby tady našli uplatnění," poznamenal prezident.

Pavel vyzdvihl odhodlání a přístup při hledání inovativních řešení nebo při prosazování některých projektů. "Je vidět, že se řada projektů daří, ať už je to transformace od těžkého do průmyslu lehčího s vyšší přidanou hodnotou, ať je to ochrana životního prostředí, ať je to důraz na vzdělávání, ať je to důraz na kvalitu života ve všech jeho aspektech," řekl. Právě vzdělávání je podle něj jedním z hlavních problémů tří takzvaně strukturálně postižených krajů, ke kterým sever Moravy patří.

Hejtman Vondrák, stejně jako ostravský primátor Tomáš Macura (dříve ANO), veřejně podpořili Pavla v prezidentské volbě na úkor svého tehdejšího stranického šéfa a Pavlova protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Oba severomoravští politici se kvůli tomu dostali do sporů s vedením hnutí, z něhož nakonec vystoupili. Macuru ze svého středu vyloučil i klub zastupitelů hnutí ANO.

Pavel dnes odmítl, že by jejich podpora byla faktorem při výběru jednotlivých zastávek v regionu. Považoval za logické se setkat s místním hejtmanem a primátorem. O předvolební podpoře dnes s hejtmanem nehovořil a nepředpokládá, že by se to během cesty stalo tématem. Vondrák i Macura jsou podle něj lidé, kteří mají svou představu a jdou za ní velmi cílevědomě. "A to je pro mě mnohem důležitější než to, z jaké jsou strany," uvedl.

Kromě Ostravy dnes Pavel navštívil také Frýdek-Místek, kde diskutoval se studenty místního Gymnázia Petra Bezruče. Při besedě uvedl, že neplánuje návštěvu Tchaj-wanu. Znamenalo by to podle něj zbytečné ohrožení obchodních vztahů s Čínou a zájmů českých firem. Nevyloučil ale setkání s tchaj-wanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen na neformální úrovni.

Středoškolákům Pavel také řekl, že by pravděpodobně byl pro snížení věkové hranice u prvovoličů ze současných 18 na 16 let. Mladí lidé podle jeho zkušeností mají dostatečný přehled o situaci v zemi a rozhodně by neznamenali u volebních uren bezpečnostní riziko.

Pavel se vyjádřil také k dnešním protestům části vysokoškolských pedagogů v Česku proti nízkým platům vyučujících humanitních a společenskovědních oborů. Akademici žádají pro univerzity více peněz ze státního rozpočtu a chtějí zrovnoprávnění platových tarifů mezi jednotlivými obory. "Naprosto souzním s požadavkem, který byl vznesen, protože si nemyslím, že by bylo systémově správné, aby byli učitelé některých fakult, konkrétně filozofických, hodnoceni za stejnou práci hůře než jejich kolegové z ostatních fakult," řekl Pavel. Ministerstvo školství s univerzitami by podle něj měly najít systémové řešení.

Dnes večer ještě prezidenta čeká setkání s občany v Multifunkční aule Gong v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Ve středu bude Pavel pokračovat v návštěvě Moravskoslezského kraje v Karviné. Sfárá do Dolu Darkov, setká se s jeho zaměstnanci, a na programu má i debatu s občansky aktivními lidmi z regionu.