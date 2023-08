Pavel jednal s Pendarovským o bezpečnosti či vstupu S. Makedonie do EU

Praha - Český prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě se svým severomakedonským protějškem Stevem Pendarovským o bezpečnosti či vstupu země do Evropské unie. Pavel po schůzce řekl novinářům, že v zájmu České republiky je to, aby byl Balkán plně integrovaný v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii.

Pendarovski podle Pavla reprezentuje region, na kterém má Česko přirozený zájem z hlediska své bezpečnosti, ale i bezpečnosti a stability v Evropě. "Balkán je historicky složité území etnickým složením i tím, že je křižovatkou různých vlivů," uvedl. Jde o zájmy Ruska, Číny, arabských zemí či Turecka, takže je složité hledat v tomto mixu správou cestu, připustil Pavel.

Vyzdvihl, že se podařilo dovést do úspěšného konce vstup Severní Makedonie do NATO. "Nyní podporujeme Severní Makedonii v úsilí o vstup do EU. Není bezpečnosti bez ekonomické prosperity a stability, vnímáme to jako vzájemně se doplňující úsilí," řekl. ČR má zájem na Balkánu plně integrovaném do EU a NATO, což mají obě země společné, dodal.

Hrad v tiskové zprávě doplnil, že ČR svou podporou integrace západního Balkánu do EU a NATO chce zabránit destabilizaci regionu, ať již v důsledku etnického napětí, nebo rostoucího vlivu Číny a Ruska. ČR ocenila přístup Severní Makedonie k válce na Ukrajině, její dodávky zbraní a vojenského materiálu zemi napadené Ruskem. Pavel také zmínil, že Severní Makedonie je důležitá pro zvládání migrace. "I proto se na jejím území vystřídalo více než 1800 českých policistů, kteří pomáhali chránit hranici proti nelegální migraci," řekl.

Pendarovski ocenil českou podporu při evropské integraci nejen v době českého předsednictví v EU. Vyzdvihl také to, že Česko bylo prvním státem, který nabídl Severní Makedonii konkrétní pomoc při migrační krizi a pandemii covidu-19.

Česko se podle Pavla snaží přispívat k lepšímu dialogu mezi Severní Makedonií a Bulharskem. "ČR v tomto ohledu už podnikla několik projektů v rámci lepší komunikace mezi občany a institucemi, v tuto chvíli připravuje další větší projekt ve spolupráci se zastoupením EU v Severní Makedonii, který by měl k dialogu pomoci," řekl.

Prezidenti se dotkli i ekonomické spolupráce, Pavel ocenil, že se vrací na úroveň z doby před koronavirovou pandemií. Podle Pendarovského je velký potenciál v obchodních vztazích v oblastech energetiky, dopravy, informačních technologií, zemědělství, potravinářství a v ochraně životního prostředí.