Pavel je vítězem voleb, NSS vyřídil stížnosti, napravil dílčí chyby komisí

Brno - Někdejší představitel české armády a NATO Petr Pavel je s konečnou platností vítězem prezidentských voleb, Nejvyšší správní soud (NSS) už rozhodl o všech volebních stížnostech. Napravil jen dílčí chyby volebních komisí, Pavlovo vítězství nad Andrejem Babišem (ANO) je tak nyní výraznější. Rozdíl mezi oběma kandidáty v druhém kole se zvýšil o 298 hlasů na celkových 959.403 hlasů, oznámil soud v tiskové zprávě.

"Chyby byly jen drobné, neúmyslné, což je při tak rozsáhlém sčítání hlasů tolika lidmi v podstatě výborná zpráva. Zvolení Petra Pavla prezidentem republiky jsme tedy potvrdili jako zákonné a legitimní rozhodnutí voličů," uvedl předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

Jednu z chyb udělala komise v okrsku v Bohnicích v Praze, když zaměnila hlasy pro Pavla a Babiše. V jiné stížnosti volič zpochybnil hlasování v dalších okrscích, kde zaznamenal zjevnou chybu, typicky když počet odevzdaných obálek nebo hlasů převyšoval počty vydaných obálek. V jednom okrsku v Praze 9 volič v prvním kole volby zaznamenal výrazně nižší počet platných hlasů a vyslovil domněnku, že komise zapomněla jednu hromádku se stovkou hlasů započítat. Volební senát si vyžádal dokumentaci ze všech zpochybněných okrsků. Tam, kde to bylo možné, chybějící hlasy dopočítal a opravil údaje o počtech vydaných a odevzdaných obálek.

Soud uložil Českému statistickému úřadu a Státní volební komisi, aby zápisy s opravenými údaji znovu řádně vyhlásily. Návrhy na vyslovení neplatnosti hlasování ve sporných okrscích však soud zamítl, protože takový zásah volebního soudu by nebyl přiměřený "zanedbatelně nízké intenzitě zjištěné vady".

"Důsledkem našeho rozhodnutí je, že v prvním kole se počet hlasů pro Pavla Fischera zvýšil o dva, pro Petra Pavla o 100 a pro Andreje Babiše a Karla Diviše po jednom. Procentuální zisky jednotlivých kandidátů se ani po těchto korekcích v podstatě nezměnily," uvedl Langášek. V druhém kole se zvýšil rozdíl mezi Pavlem a Babišem o 298 hlasů. "Ani zde se procentuální zisky obou kandidátů prakticky nezměnily, volební senát však alespoň přispěl ke zpřesnění výsledků voleb a napravil chyby při sčítání hlasů," doplnil Langášek. Ocenil, že komise chyby přiznaly a nesnažily se zjištěné nesrovnalosti zakrýt.

Další volič poukázal na údajně zmanipulovaný software, překvapilo jej to, že se v závěru sčítání překvapivě snížil počet hlasů pro oba kandidáty a změnil se i procentuální odstup mezi nimi. Podle statistiků k tomu došlo tak, že okrsková volební komise v Buštěhradu na Kladensku zjistila chybu a opravila svůj zápis o výsledku hlasování. Smazání chybných údajů se na chvíli projevilo poklesem hlasů a přepočtem rozdílu mezi oběma kandidáty, teprve po chvíli byly do systému vloženy správné údaje.

Se stížností neuspěl ani muž, jenž si odpykává trest v plzeňské věznici. Tvrdil, že mu Vězeňská služba neumožnila odevzdat v prvním kole volební hlas. Poukázal také na možné porušení volebního práva dalších odsouzených. Podle NSS nevyšlo najevo nic, co by naznačovalo systémový deficit v přístupu lidí ve výkonu trestu k hlasování ve volbách a co by navíc mohlo ovlivnit výsledek.

Dnes soud zamítl také stížnost voliče, který poukázal na předvolební zvláštní vydání týdeníku Forum. Redakce v něm kritizovala Babiše, například připomínala jeho údajně lživé výroky nebo majetkové poměry. Podle soudu měli kandidáti dost času na tiskovinu reagovat, navíc neotvírala nová témata, na která by voliči nebyli připravení.

NSS po letošních volbách dostal stovky stížností, mnohem více, než bývalo v minulosti běžné. Ve lhůtě jich obdržel asi 400, průběžně je odmítal či zamítal. Často šlo o formulářové návrhy, opakující stejné argumenty. Další stovky podnětů, které přišly před lhůtou, anebo po ní, soud odmítá pro předčasnost, respektive opožděnost.