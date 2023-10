Pavel: Je v českém zájmu udržet nadstandardní vztahy se Slovenskem

Praha - Vůli občanů je třeba respektovat, uvedl po vítězství strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica ve slovenských volbách český prezident Petr Pavel. Podle hlavy státu až povolební jednání ukážou, jakou cestou se Slovensko vydá. V zájmu České republiky je udržet se Slováky dlouhodobě nadstandardní vztahy. Pavlovo vyjádření poskytla na dotaz ČTK Mária Pfeiferová z odboru komunikace Hradu.

Prezident před volbami novinářům řekl, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Fico pak Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami kritizoval. Pavlova slova odmítl. Fico minulý týden řekl, že se s Pavlem rozchází v názoru na válku na Ukrajině, kterou před 19 měsíci rozpoutalo Rusko invazí do sousední země. "Jsem proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny, protože prodlužování konfliktu vede jen k zbytečným a obrovským ztrátám na lidských životech," uvedl a vyzval k okamžitému zastavení bojů a jednání o příměří. Pavel i česká vláda patří dlouhodobě k zastáncům vojenské pomoci Ukrajině.

Český prezident dnes uvedl, že slovenské volby se zájmem sledoval. "Proběhly demokraticky, s rekordní účastí a vůli občanů je třeba respektovat," prohlásil. Jakou vládu bude Slovensko mít, ukážou podle něj povolební vyjednávání. "Je v našem zájmu, aby se naše cesty nerozcházely a aby dlouhodobě nadstandardní vztahy mezi Čechy a Slováky zůstaly zachovány," dodal.

Sobotní předčasné parlamentní volby na Slovensku vyhrála strana Směr-SD se ziskem 22,94 procenta hlasů. Druhé se 17,96 procenta skončilo liberální hnutí Progresivní Slovensko (PS). Za ním zůstala formace Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) někdejšího Ficova spolustraníka Petera Pellegriniho, která obdržela 14,7 procenta hlasů. Volební účast dosáhla 68,51 procenta, což je nejvíce od roku 2002. Křesla ve sněmovně si rozdělilo sedm formací. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes oznámila, že v pondělí pověří vítěze parlamentních voleb sestavením nové vlády.