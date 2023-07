Pavel je s výsledky summitu spokojen, Ukrajina podle něj měla přílišná očekávání

Vilnius - Petr Pavel je s výsledky dvoudenního summitu NATO ve Vilniusu spokojen, naplnil jeho očekávání. I když může aliance někomu připadat těžkopádná, umí v případě potřeby přijímat rozhodnutí rychle a efektivně, řekl dnes český prezident novinářům v litevské metropoli. Lídři členských zemí NATO se mimo jiné dohodli, že Ukrajině zkrátí cestu ke vstupu do aliance odstraněním takzvaného Akčního plánu členství, jasně však očekávaný přístupový proces nevytyčili.

"Tento summit ukázal, že aliance je tím lepší, pod čím větším tlakem je. Vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy Ukrajina už více než 500 dní čelí brutální válce a měla od tohoto summitu velká očekávání, tak i tlak na účastníky summitu byl poměrně velký," řekl Pavel. Později v angličtině dodal, že očekávání Kyjeva byla "pravděpodobně moc vysoká a příliš neodrážela realitu".

Po summitu, který přinesl oznámení řady zemí o dodatečné podpoře ukrajinské armády, či závazky o pokračování této podpory v dalších letech, se podle českého prezidenta Ukrajina může cítit "jistější a spokojenější". Podařilo se "ujistit Ukrajinu v očekávání, že v tom nezůstane sama. Že jí budou ostatní státy pomáhat, a to velice výrazně. To, na čem se tady ostatní státy shodly, jsou dlouhodobé záruky pro Ukrajinu z hlediska materiálního, finančního, ale i bezpečnostního," uvedl Pavel.

NATO se zavázalo prodloužit na další roky program, jehož cílem je pomoci ukrajinské armádě dosáhnout aliančních standardů. "Byl původně navržen s dotací 500 milionů eur ročně, ale vzhledem k tomu, že tato částka nebyla schválena, tak je potřeba ji brát jako orientační," řekl prezident.

Země skupiny vyspělých ekonomik G7 pak dnes ve Vilniusu oznámily mezinárodní rámec, který Ukrajině otevírá cestu k dlouhodobým bezpečnostním zárukám, jež mají posílit její obranu proti Rusku a odradit Moskvu od budoucí agrese. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámení označil za důležité vítězství pro bezpečnost Ukrajiny.

Podle Pavla se do chystaného systému bezpečnostní spolupráce může zapojit kterákoli země, která o to bude mít zájem. "Česká vláda už tento návrh projednala a je připravena se do něho zapojit," uvedl. Partneři podle něj mohou s Ukrajinou jednotlivě uzavírat dohody o spolupráci, nebo za tímto účelem vytvářet skupiny několika zemí. "To je předčasné," odpověděl ovšem na dotaz, jaké jsou v tomto směru konkrétní možnosti Česka.