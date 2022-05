Pavel je připraven neúčastnit se voleb, pokud bude lepší kandidát

Praha - Generál Petr Pavel je připraven vzdát se své případné prezidentské kandidatury, pokud se objeví vhodnější kandidát s potenciálem výhry ve volbách. Nyní ale takového kandidáta nevidí. Bývalý vysoký představitel české armády a NATO to řekl na dnešní debatě v galerii 400 ASA v Praze. Naznačil, že jasnější stanovisko ke své kandidatuře, kterou zatím oficiálně neoznámil, sdělí v září nebo v říjnu.

Pavel v debatě dostal dotaz, zda je připraven neúčastnit se voleb, aby předešel tříštění hlasů voličů pro podobné kandidáty. "Bude-li kandidát, který bude mít šanci vyhrát nejenom první, ale i druhé kolo, který podle mého názoru je člověkem, kterého bych na prezidentském postu klidně viděl bez jakýchkoli problémů, a bude mít v době, kdy se k té volbě budeme opravdu blížit, výrazně větší šanci, tak jsem připraven ustoupit a maximálně ho podpořit," řekl Pavel.

Dodal, že pokud by byly volby nyní, nemá žádný důvod takto postupovat. "Protože by to znamenalo, že vytvořím mnohem snazší cestu třeba Andreji Babišovi, a to bych opravdu nerad," poznamenal. Je podle něj těžké předvídat, jaká situace bude na podzim. "Když se mě zeptáte třeba v září nebo v říjnu, třeba vám řeknu víc," doplnil.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku. Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považováni Babiš a Pavel, ani jeden z nich zatím kandidaturu oficiálně neoznámili. Vládní koalice by chtěla najít vlastního společného kandidáta.

Celkem mají zájem o účast ve volbách více než dvě desítky kandidátů. Patří mezi ně odborový předák Josef Středula, podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš a Tomáš Březina, farář a charitativní pracovník Ivo Mareš, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.

Mezi dalšími veřejně známými osobnostmi, které buď projevily zájem kandidovat, nebo o kterých jako možných uchazečích mluví média, jsou třeba bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Pavel Fischer, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) nebo exministr Michael Kocáb.

Komunisté plánují do boje vyslat bývalého místopředsedu Josefa Skálu. Další strany a hnutí oznámí své kandidáty v příštích měsících.