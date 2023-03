Pavel dnes den po nástupu do funkce jmenuje Hladíka do čela MŽP

Praha - Prezident Petr Pavel dnes den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenuje v 09:00 Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Premiér Petr Fiala (ODS) navrhl Hladíkovo jmenování na konci loňského roku, předchozí prezident Miloš Zeman to však odmítl. Pověření vést ministerstvo má již od začátku listopadu vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Hodinu po jmenování uvede Fiala nového ministra do úřadu.

Lidovci navrhli Hladíka poté, co Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) loni v říjnu oznámila, že opustí vládu ze zdravotních důvodů. U jeho nominace setrvala KDU-ČSL i poté, co policie v kauze přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři. Fiala s návrhem čekal do konce minulého roku s ohledem na možný posun v kauze, policie však Hladíka z ničeho neobvinila.

Zeman vedle brněnské kauzy vyčítal Hladíkovi i nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí. Vadilo mu i to, že ve stranickém tisku publikoval inzerát, kterým hledal náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu, ač ještě nebyl jmenován.

KDU-ČSL Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat označila za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce prezidentova mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě. Místo toho Jurečka před dvěma měsíci prozatímně jmenoval Hladíka na MŽP náměstkem.