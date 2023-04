Pavel: Čína zatím ohledně Ukrajiny neuplatňuje svou globální odpovědnost za mír

Kyjev - Čína v souvislosti s válkou na Ukrajině zatím příliš neuplatňovala svou odpovědnost za globální stabilitu a mír. Po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to v Kyjevě uvedl český prezident Petr Pavel. Zelenskyj se na tiskové konferenci vrátil ke svému středečnímu telefonátu s čínským protějškem Si Ťin-pchingem, který označil za důležitý. Čína v únoru zveřejnila svůj dvanáctibodový plán na ukončení války na Ukrajině, který vyzývá ke komplexnímu příměří.

Pavel dnes řekl, že na rozdíl od Ruska je Čína velmocí i v jiných oblastech, než ve vlastnictví jaderných zbraní. "Má možnost mnoho věcí ovlivňovat, ale také má odpovědnost za globální stabilitu a mír. Zatím ji příliš neuplatňovala, pokud jde o konflikt na Ukrajině," uvedl. Ukrajina se od konce loňského února brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

Pokud Peking zvýrazní svou roli jako konstruktivní vyjednavač, který bude chtít konflikt ukončit, a zvýší tlak na Rusko, pak takové angažmá dává smysl, dodal český prezident. Podle Pavla je však nutné počkat, zda se tak Čína opravdu začne chovat.

"Zatím takovou roli nevidím, návrhy jsou do značné míry obecné. Je třeba znát detaily a to, jakou roli chce Čína v prosazování těch návrhů hrát," konstatoval. Čínský plán se hlásí k principu "svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti všech zemí", ale obsahuje také zrušení protiruských sankcí. Zelenskyj dříve uvedl, že Kyjev by měl s Pekingem na mírovém plánu spolupracovat, byť zároveň upozornil, že s některými body nesouhlasí.

Svůj středeční rozhovor se Si Ťin-pchingem, který znamenal jejich první kontakt od ruského útoku na Ukrajinu loni v únoru, označil dnes Zelenskyj za důležitý. "Co se týká dalších jednání a setkání, o tom jsme nemluvili," řekl. Za klíčová témata označil jadernou bezpečnost a svůj apel na zapojení co největšího počtu zemí v tlaku na Rusko, aby byl obnoven mír a celistvost ukrajinského území v podobě před anexí Krymu.

Dalším klíčovým tématem je podle Zelenského návrat ukrajinských zajatců a deportovaných dětí. Mezinárodní zapojení je podle něj v této otázce zatím slabé, byť prezident zároveň připustil, že jde o velmi složitý a komplikovaný proces. Výsledky jsou zatím chabé, proto se Zelenskyj také s tímto tématem obrátil i na Si Ťin-pchinga. Další důležitou součástí rozhovoru byla podle něj blokáda Černého moře, odmítl také jakékoliv dodávky zbraní do Ruska.