Pavel chce při jednání o důchodové reformě především tlumit vášně

Bratislava - Při jednání o důchodové reformě chce prezident Petr Pavel zejména tlumit vášně a připomínat, že to musí být společné dílo. Řekl to v rozhovoru s ČTK při návštěvě Bratislavy. Reforma přesáhne volební období kterékoli strany nebo koalice, není možné ji nastavovat každé čtyři roky nebo ještě častěji, míní. Pavel dále uvedl, že už má do značné míry hotový tým expertů, se kterými bude spolupracovat. Svůj plán pro prvních 100 dní ve funkci chce zveřejnit v nadcházejících dnech.

Kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN v programovém prohlášení slibuje, že reformu provede. Premiér Petr Fiala (ODS) dříve uvedl, že reformování systému důchodů je nutné, aby byl udržitelný i pro příští generace penzistů. Hovoří se o tom už několik volebních období.

"Bude zapotřebí, aby dokument byl připraven tak, že přežije volební období, protože není možné důchodovou reformu nastavovat každé čtyři roky nebo ještě častěji," uvedl prezident. Věcně domluvit se podle něj budou muset vláda, opozice i odborníci, kteří mohou přinést jiný pohled na věc.

"Udělám všechno pro to, abych tuhle debatu opravdu věcně moderoval k cíli, který bude potom přijatelný pro obě strany a který povede ke shodě, protože to budou dělat vlastně pro sebe navzájem," dodal Pavel.

Prezidenta v brzké době čeká také rozhodnutí o sporné vládní novele o nižší červnové valorizaci penzí. Schválily ji Sněmovna i Senát. K tomu, aby vstoupila v účinnost, ji musí podepsat prezident.

Pavel chce sdělit stanovisko k vládní novele poté, co se ve středu setká se zástupci opozičního hnutí ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem. V případě, že by ji vetoval, Sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas. Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Novelu se zástupci ANO Pavel probíral ještě před svou inaugurací, představitelé hnutí s ním chtějí opět mluvit o možné protiústavnosti. Pavel už v předvolební kampani hovořil o tom, že chce komunikovat i s opozicí. Dnes ČTK řekl, že si také bude zvát na jednání ministry, pokud se bude řešit specifický problém, který se jich bude týkat. "Bude mě zajímat jejich názor, jejich přístup k řešení, případně jak by reagovali třeba na některé alternativní návrhy, jak ty problémy řešit, na kterých se právě třeba shodnou s odborníky," dodal prezident.

Pavel už má do značné míry hotový tým expertů, Nerudová v něm není

Prezident Pavel má do značné míry hotový tým expertů, se kterými bude spolupracovat, shání ještě "průřezového" specialistu na vzdělávání, řekl v rozhovoru ČTK. Pavlova soupeřka z prezidentské volby Danuše Nerudová, která před druhým kolem Pavla podpořila proti bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), podle něj o pozici v týmu zatím neprojevila zájem. Pavel s ní diskutuje, jak zajistit setrvání jejích klíčových témat ve veřejném prostoru.

Pavel ČTK řekl, že jeho expertní tým do značné míry už existuje. "Bude fungovat v takových třech rovinách – jedna budou interní poradci, kteří budou na smlouvu nebo alespoň částečný úvazek, pak to budou lidé na zavolání a potom ad hoc na konkrétní oblast," uvedl. S mnohými z těchto expertů spolupracoval Pavel již v době kampaně.

Pavel dnes oznámil, že jeho právním poradcem bude Petr Pánek. "Do týmu přináší roky zkušeností z mezinárodní advokacie a schopnost řešit složité právní otázky. Věřím, že nám jako právní poradce pomůže obnovit důvěru k prezidentskému úřadu a vytvořit transparentní kancelář, kde je na prvním místě zájem občanů," uvedl na twitteru.

Shání ještě "průřezového odborníka" na oblast vzdělávání. "Měl bych rád jednoho poradce pro oblast vzdělávání. Zatím jsme pracovali s řadou velice silných osobností, ale každý na nějakou určitou specifickou oblast, ale ne vždycky se shodovali na průřezu. Takže ještě budeme hledat někoho dalšího," vysvětlil.

Nerudová o členství v odborném týmu podle Pavla zatím neprojevila zájem. Již před druhým kolem prezidentské volby v lednu se domluvili na tom, že Pavel bude do veřejného prostoru vnášet její témata z kampaně zaměřená na mladé lidi. "Zatím jsme spolu diskutovali to, aby nezanikla témata, která pro ni byla důležitá v kampani," uvedl Pavel.

Nerudové proto navrhl, aby k těmto tématům dodala jména. "Návrhy na lidi, kteří by je mohli táhnout dál, protože nevidím smysl v tom, aby si to předávali mezi sebou. A zatím jsem takový návrh nedostal. Jakmile ho dostanu, jsem připraven na tom pracovat a absorbovat je," uvedl.

Pavel řekl, že při své páteční prohlídce Hradu chtěl rozptýlit obavy lidí v Kanceláři prezidenta republiky (KPR) a Správy Pražského hradu, že v nich plánuje čistky a "zemětřesení". "Chtěl jsem jim říct jasně, že jsem připraven pracovat s každým, kdo bude odvádět stoprocentní výkon, kdo se bude chovat profesionálně a bude mít vůli dělat v týmu, ve kterém budou panovat normální vztahy a otevřenost," uvedl.

Pokud nějaké změny budou, tak na základě vlastních žádostí nebo kvůli tomu, že lidé nebudou plnit kritéria, která jsou na jejich funkce kladena. "Pokud jde o místnosti nebo nastavení kanceláří, tak jsem se byl podívat na pár kanceláří, abych věděl, v jakém jsou stavu, případně v jaké konfiguraci jsou. A rozhodně nemíním začínat tím, že budu dělat nějaké zásadní změny nebo překopávat kancelář," řekl.

Pavel svůj plán na 100 dní zveřejní brzy, zahrne i pravidla pro výběr soudců ÚS

Svůj plán pro prvních 100 dní ve funkci zveřejní prezident Pavel v nadcházejících dnech. Zahrnovat bude i pravidla pro výběr ústavních soudců nebo snahu moderovat vnitropolitickou debatu mezi vládou a opozicí, řekl v Bratislavě v rozhovoru s ČTK. V dokumentu bude i plán prvních zahraničních cest.

Pavel oznámil úmysl představit plán pro prvních 100 dní ve funkci minulý týden v inauguračním projevu. Zdůraznil v té souvislosti, že mít tzv. 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start. "Veřejnost se v nadcházejících několika dnech dozví, co v plánu bude," řekl ČTK Pavel.

Zahrnovat bude například proceduru pro výběr ústavních soudců. "Aby bylo naprosto jasné, jakým způsobem a v jakých lhůtách budou jmenováni ústavní soudci," uvedl. Jen v letošním roce končí mandát předsedovi Ústavního soudu (ÚS) Pavlu Rychetskému, ale i dalším šesti jeho kolegům. Soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem Senátu na desetileté funkční období. Pavel dříve oznámil, že chce transparentnější výběr kandidátů. Zmínil, že jejich seznam by mohl být veřejný a mohli by absolvovat veřejná slyšení.

Dokument bude zahrnovat i plán na první zahraniční cesty. Podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové zvažují prezidenti ČR a SR některé absolvovat společně. Podle Pavla by se to mohlo týkat například květnového jednání hlav států Rady Evropy v Reykjavíku. "Tam si dovedu dobře představit, že bychom mohli letět jedním letadlem. Bylo by to nejen úsporné, zelené, ale také symbolické," uvedl. Dalším případem by mohl být summit NATO ve Vilniusu.

Program bude zahrnovat i snahu moderovat vnitropolitickou debatu mezi vládou a opozicí nad složitými tématy. "Jako bude třeba náprava valorizačního vzorce (důchodů), tedy nejenom pro případné mimořádné, ale i pro standardní valorizace, ale hlavně následně parametry důchodové reformy, což je klíčové téma a bez spolupráce mezi vládou a opozicí to prostě nepůjde," doplnil Pavel.