Pavel chce při debatě na Nově pronést krátké prohlášení

Praha - Kandidát na prezidenta Petr Pavel chce požádat moderátora dnešní debaty na Nově Reye Korantenga o možnost pronést krátké prohlášení. Řekl to při příjezdu televizi Nova. Pavlův protikandidát, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že po zvolení nového prezidenta zavládne klid. Při příjezdu odsoudil agresivní chování na mítincích i falešné zprávy o Pavlově úmrtí. Debata začne ve 20:00.

Dnešní duel je předposlední debatou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentské volby. V pátek se těsně před otevřením volebních místností Babiš a Pavel zúčastní diskuse v Českém rozhlase.

Pavel televizi Nova řekl, že se na každou debatu připravuje tak, že si přečte aktuality a zopakuje si základy toho, co chce říci. Chce požádat moderátora debaty o prostor pro krátké prohlášení.

Novinářům poté před studiem řekl, že věří ve zklidnění nálad ve společnosti po volbách. Ocenil také podporu kandidátů, kteří neuspěli v prvním kole. "Vidím to jako dobrý precedent pro zlepšování politické kultury, protože jsme to zatím neviděli. Myslím, že pokud mají kandidáti podobné hodnoty, tak je přirozené, že se vzájemně podporují," řekl. Okomentoval také falešnou zprávu o svém úmrtí, která se objevila na internetu. "Nevěřím tomu, že by to někdo myslel vážně, ale je to docela nechutné v době vrcholící kampaně," uvedl.

Babiš, který na Novu dorazil stejně jako Pavel se svojí manželkou, uvedl, že se na debatu speciálně nepřipravoval, protože jich v poslední době absolvoval mnoho. Poznamenal, že atmosféra na setkáních s občany byla agresivní. Zároveň opět odsoudil dezinformace o Pavlově úmrtí, které se šíří přes e-maily a po internetu, odkazují na falešný web a údajné prohlášení jeho mluvčí.

"Pevně doufám, že po tom, kdy bude zvolen prezident, to přestane a že zkrátka ten druhý tábor tím končí a zavládne klid," dodal bývalý premiér. Vyjádřil se také ke tweetu, ve kterém vyzval lidi k tomu, aby si na něj vsadili. Šlo podle něj o nadsázku. "Chtěl jsem si vsadit, ale odmítli mi sázku, takže jsem si nevsadil, protože chtěli nějakou registraci," řekl. Pokud by Babiš na sebe vsadil, mohl by se dostat do rozporu se zákonem o hazardních hrách,

Na dotaz zahraničního novináře Babiš zopakoval, že jeho cílem je mír. "Nemluvím o válce, mluvím o míru, to je můj program," řekl.

Bývalý představitel české armády a NATO Pavel v prvním kole voleb před necelými dvěma týdny těsně zvítězil, když dostal podporu 35,4 procenta. Druhý postupující, expremiér Babiš, měl 34,99 procenta.

Závěrečná televizní debata favorizovaných kandidátů na prezidenta před prvním kolem volby na TV Nova byla nejsledovanější ze všech tehdejších diskusí, vidělo ji 1,91 milionu diváků starších 15 let, tedy 45 procent lidí u obrazovek. Šlo o jedinou debatu, které se zúčastnil i Babiš.

