Pavel čeká vysokou volební účast a apeloval na voliče: Jde o hodně

Černouček (Litoměřicko) - Kandidát na prezidenta Petr Pavel očekává, že účast ve druhém kole volby by mohla být vyšší než v prvním, možná i rekordní přes 70 procent. Po odevzdání hlasu ve svém bydlišti, obci Černoučku na Litoměřicku řekl, že v roli hlavy státu by chtěl hledat řešení na základě spolupráce, slušnosti a normální komunikace a důstojně reprezentovat zemi a její občany. Vyzval voliče, aby šli volit. "Jde o hodně," řekl novinářům bývalý vysoký představitel české armády a NATO.

Fotogalerie

Jeho soupeř, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, podle Pavla představuje kontrast k tomu, co nabízí on. Poslední týdny podle Pavla ukázaly, že mezi oběma kandidáty jsou propastné rozdíly. Záleží, jaké vizi dají lidé přednost, uvedl Pavel. V čele státu by chtěl hledat řešení prospěšná pro celou zemi, ale zároveň nemalovat vzdušné zámky.

Generál ve výslužbě se před dvěma týdny stal vítězem prvního kola, získal 1,98 milionu hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23.000 hlasů, což byl nejtěsnější výsledek v historii přímých prezidentských voleb. Kdo v březnu nahradí Miloše Zemana na Pražském hradě, bude jasné po sečtení hlasů v sobotu odpoledne. Zeman už také volil, v obou kolech podpořil Babiše a vyzval své voliče, aby volili stejně jako on.

Petr Pavel odvolil v doprovodu manželky v Černoučku

Prezidentský kandidát Petr Pavel za velkého zájmu médií odevzdal dnes po 15:00 svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb na obecním úřadě v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště. Doprovázela ho manželka Eva. Do malé obce na Podřipsku za kandidátem o post hlavy státu přijely desítky novinářů. Místní mu vyjádřili podporu prostřednictvím různých nápisů umístěných v obci. Pod cedulí Černouček je nápis Pavlov.

Bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel dosáhl nejlepšího výsledku v prvním kole letošní prezidentské volby z okrsků v Česku právě v Černoučku. V obci Pavel získal 81,61 procenta hlasů. Druhý Andrej Babiš obdržel v generálově bydlišti 12,56 procenta hlasů. Volební účast v obci byla 86,36 procenta. Obálku odevzdalo 228 voličů.

Pavel v obci na dohled od Řípu bydlí několik let a lidé ho tu dobře znají. Jeho manželka Eva je zastupitelkou obce s 264 voliči.

Velký zájem o hlasování v současnosti nejznámějšího obyvatele obce starostka Lucie Kavánová (SNK Černouček 2022) očekávala. Jediná volební místnost se nachází na obecním úřadě, který sídlí na místě bývalé základní školy. Oproti prvnímu prezidentskému kolu se přestěhovala. Namísto malého prostoru v přízemí je teď voličům k dispozici jedna ze tříd. Parkování automobilů v obci usměrňovali hasiči.

Největším úkolem pro obec bylo podle starostky do druhého kola připravit větší volební místnost. "Třídu jsme dali do pořádku, vymalovali, nechali ušít závěsy. Snažíme se vyjít vstříc médiím. Počasí už není na postávání venku, zahraniční novináři šli jako první ke kamnům," řekla ČTK starostka. Na Pavla čekalo několik desítek lidí před úřadem. S manželkou po volbě zamířil do místní hospody. "Spontánně si sousedé řekli, že by se chtěli s Petrem Pavlem potkat, tak připravili takovouto akci. V hospodě se budou také v sobotu sledovat výsledky," uvedla Kavánová.

Co by pro obec znamenalo, pokud by Pavel vyhrál, si prý starostka nedovede přestavit. "Pro mě to bude znamenat, že se budu zase věnovat úředním věcem, které teď kvůli přípravě voleb stály. A máme paní Evu v zastupitelstvu, zatím jsme se bavily o tom, že pokud by se stala první dámou, tak by i tak zůstala řadovou členkou zastupitelstva," uvedla starostka.

Mezi prvními voliči v Černoučku byla Jana Vrzalová. "Já znám pana Pavla z doby, kdy byl náčelníkem generálního štábu. My jsme spolupracovali na různých pietních akcích, měla jsem na starosti válečné veterány. Ale tady kdykoliv se potkáme, tak se bavíme pouze o psech," řekla ČTK. "Poznala jsem ho jako férového chlapa, osobně mě oslovuje i jeho heslo klid a řád. Je to velice inteligentní člověk, přátelský, umí jednat s rozvahou, pokud bude zvolen, vrátí na Pražský hrad důstojnost a noblesu, to, co tam momentálně chybí," dodala.

Pavel po sousedském setkání v místní hospodě pojede ještě do Divadla na Vinohradech v Praze. Řekl, že za nejhezčí momenty prezidentské kampaně považuje poslední velká setkání na náměstích. "Něco takového jsme opravdu nečekali. Stát před plným náměstím, které Vám vyjadřuje podporu a je z něj cítit pozitivní náboj, který připomínal rok 1989, je něco úžasného," uvedl. Za negativní považuje podle svých slov "podpásové útoky". "Vadilo mně, že v kampani před druhým kolem bylo hodně lží a překrucování faktů, to si myslím, že by v takové míře v kampani na prezidentský úřad být nemělo," řekl.