Pavel by si v případě vítězství vybral za kancléřku Janu Vohralíkovou

Praha - Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel by si v případě svého vítězství v lednových prezidentských volbách vybral za svou kancléřku nynější vedoucí kanceláře Senátu Janu Vohralíkovou. Informaci týdeníku Respekt dnes ČTK potvrdila manažerka Pavlovy komunikace Markéta Řeháková, kterou by Pavel přivedl na Hrad jako svou mluvčí. Tomáše Richtera, který má nyní v jeho týmu na starosti finance a fundraising, by Pavel pověřil koordinací týmu poradců hlavy státu.

"Tu nabídku jsem dostala a přijala ji," potvrdila Respektu Vohralíková. Ze Senátu chce odejít ke konci února, ať už Pavel vyhraje, či ne. "Hlavními kritérií pro mě byla odborná způsobilost, praktická zkušenost s řízením podobné kanceláře, jazyková dovednost, schopnost profesionálně vést tým a zároveň v něm udržovat dobrou atmosféru," komentoval její výběr Pavel.

Loni Senát prověřoval informace, podle nichž správa Senátu zadávala některé zakázky přímo, aniž oslovila další firmy, a u některých zakázek nedoložila, jak vybrala dodavatele. Senátní organizační výbor na základě prověrky hospodaření Kanceláře Senátu ale nedospěl k závěru, že byl porušen zákon o veřejných zakázkách.

Řeháková dnes ke kontrole v Senátu podotkla, že jde o uzavřenou věc. Prověrek bylo podle ní několik, Vohralíková také předávala svá vyjádření k jednotlivým kontrolovaným bodům hospodářskému výboru, následně vše přezkoumávala ředitelka odboru vnitřních věcí a nakonec předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zadal externí audit společnosti Datlab. "Na základě všech těchto kontrol se v srpnu 2022 organizační výbor usnesl, že nejsou žádné informace o tom, že by došlo k porušení zákona o zadávání zakázek ani interních předpisů Kanceláře Senátu," dodala Řeháková.

Další z favoritů prezidentské volby Andrej Babiš (ANO) již svoji kancléřku představil. Má jí být manažerka Tünde Bartha, která vedla úřad vlády, když byl Babiš premiérem.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která podle průzkumů patří s Babišem a Pavlem mezi kandidáty s největší podporou veřejnosti, zatím svého kancléře nebo kancléřku nepředstavila.