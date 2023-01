Pavel by se měl sejít s ministrem vnitra Rakušanem a s poradcem Pojarem

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel by se měl dnes sejít s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem. Vyplývá to z jeho programu, který má ČTK k dispozici. Na středu pak má v plánu schůzku s nejvyššími ústavními činiteli.

Pavel již o víkendu avizoval, že si na tento týden chce naplánovat první schůzky. V pondělí se setkal s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) nebo s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou. Telefonoval také tchajwanské prezidentce Cchaj Jing-wen.

Schůzky s Pojarem a Rakušanem má Pavel naplánované na dnešní odpoledne. Ve středu večer se uskuteční setkání nově zvoleného prezidenta s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a premiérem Petrem Fialou (ODS). Nejvyšší ústavní činitelé se v tomto složení prvně potkají na pracovní večeři. Diskutovat by měli o představách budoucí spolupráce. Po skončení jednání bude následovat tisková konference.

Co nejdříve se chce Pavel setkat také s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem. Požádat ho chce o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu, například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.

Před březnovou inaugurací se chce Pavel vydat také do regionů, konkrétně do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Načerpat chce mimo jiné podněty od občanů pro jednání s vládou.