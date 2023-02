Pavel by přijal hongkongskou opozici a je pro změnu ve vedení NATO

Praha - Nově zvolený prezident Petr Pavel by byl ochotný se setkat s tibetským dalajlamou i představiteli hongkongské opozice. Plánujete se také zúčastnit červencového summitu Severoatlantické aliance (NATO) ve Vilniusu. Je pro to, aby ve vedení NATO nastala obměna a generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga někdo vystřídal. Pavel to dnes řekl v rozhovoru pro Blesk.cz.

Pavel na dotaz, zda by se sešel s tibetským dalajlamou nebo představiteli hongkongské opozice, odpověděl: "Neviděl bych v tom problém ze stejných důvodů jako telefonát s tchajwanskou prezidentkou."

Pavel v pondělním telefonátu ujistil tchajwanskou prezidentku, že Tchaj-wan a Česká republika sdílejí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budou dále posilovat partnerství. Poděkoval jí také za gratulaci k vítězství ve víkendových prezidentských volbách. Čínská diplomacie tento telefonát odsoudila, šlo podle ní o vážné vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Čína považuje demokratický Tchaj-wan za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti.

Pavel dnes zopakoval, že telefonátem nechtěl nikoho provokovat. ČR si ale podle Pavla nenechá od Číny schvalovat, s kým a o čem má mluvit.

Nově zvolený prezident se plánuje na červencovém summitu NATO zasazovat o přijetí Ukrajiny, která by do aliance i EU měla podle Pavla výhledově patřit. K možnému konci Stoltenberga připomněl, že jeho mandát byl už několikrát prodloužen. "Je přece jenom důležité, aby i v takto významných funkcích docházelo k nějaké rotaci, " poznamenal Pavel. Stoltenberg je podle něj člověk na svém místě, zasloužil by si ale už oddech.

Na dotaz, zda bude usilovat o přijetí v Bílém domě, Pavel řekl, že to je na americké straně. Nově zvolený prezident nepovažuje za podstatné, zda bude v sídle amerického prezidenta přijat český premiér, nebo prezident.