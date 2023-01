Pavel by podle průzkumu STEM porazil Babiše se ziskem 57,6 % hlasů

Praha - Bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel by ve druhém kole prezidentské volby porazil předsedu ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše se ziskem 57,6 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který televize zveřejnila dnes. Účast při volbách by podle modelu STEM činila 68 procent voličů.

Stabilních voličů je ale podle průzkumu jen 55 procent. Celkem 29 procent voličů je nerozhodnutých a 16 procent z dotázaných tvoří nevoliči. Větší část voličů - 44,9 procenta - však podle STEM výrazně či mírně upřednostňuje Pavla. Babiše naopak preferuje 34,1 procenta. Pokud by se zanedbala účast nerozhodnutých voličů, tak by zisk hlasů pro Pavla činil 57 procent a pro Babiše 43 procent.

"Většina voličů svoji volbu zopakuje, jen malá část přejde k protikandidátovi. Někteří zůstanou doma, jiní naopak k druhému kolu přijdou, i když u prvního kola nebyli," uvádí STEM. Podle průzkumu si 32 procent voličů vybralo svého kandidáta v prezidentských volbách už v době, kdy oznámil účast ve volbách. Asi čtvrtina lidí si vybrala favorita v posledním měsíci, další čtvrtina v posledním týdnu a 12 procent až v den voleb.

V průzkumech STEM z poslední doby Pavel soustavně vedl, a navíc postupně posiloval. Podle modelu pro druhé kolo z loňského 6. prosince by nad Babišem zvítězil se ziskem 53 procent, v modelu k letošnímu 3. lednu se ziskem 57 procent a v aktuálním modelu k 17. lednu s podílem asi 58 procent. Posledního průzkumu se zúčastnilo 2044 lidí.

Také průzkum agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi zveřejněný v sobotu favorizuje Pavla. Podle něj by Pavla určitě volilo 46 procent lidí a spíše ano sedm procent. Pro jeho protikandidáta Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů.