Pavel by měl podle Hradu doložit svá obvinění směrem k prezidentovi a jeho úřadu

Praha - Bezpečnostní informační služba (BIS), další tajné služby ani policie neinformovaly prezidenta Miloše Zemana o žádném bezpečnostním riziku. Zvolený prezident Petr Pavel by měl doložit svá obvinění směrem k prezidentovi a jeho úřadu, uvedl dnes Pražský hrad v tiskové zprávě. Pavel v posledních dnech hovořil o nutnosti "hloubkového úklidu" na Hradě ve všech oblastech. Chce také nechat důkladně prohlédnout tamní prostory, mimo jiné kvůli obavám z odposlechů.

Hrad spojil Pavlovy výroky s jeho setkáním se šéfem BIS Michalem Koudelkou, které se uskutečnilo v pondělí. Zeman kontrarozvědku i Koudelku dlouhodobě kritizuje. "Po setkání pronesl budoucí prezident Petr Pavel řadu závažných obvinění směrem k prezidentu republiky a prezidentskému úřadu. Tato obvinění, která poškozují důvěru občanů ve fungování státních institucí, by měla být náležitým způsobem doložena," uvedl Hrad bez uvedení, na který konkrétní Pavlův výrok reaguje.

Zeman podle KPR nedostal od BIS, jiné zpravodajské služby či policie informace o žádném "bezpečnostním riziku v tomto smyslu". "Pokud tedy budoucí prezident podobné informace obdržel, je nutno postup důsledně vyšetřit," stojí v prohlášení. Podle Hradu "někdo rozehrává nebezpečnou hru s ústavními institucemi, selektivně jim předkládá domněnky a podezření nebo je naopak zatajuje".

Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v Kanceláři prezidenta republiky (KPR). Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. Podle šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslava Kaly však není reálné, aby se případný další audit do té doby stihl.

V rozhovoru, který v úterý zveřejnil Reflex.cz, Pavel uvedl, že v prezidentské kanceláři bude potřeba nejen audit NKÚ, ale i hloubkový úklid ve všech oblastech. Odůvodnil to tím, že realita, se kterou se zatím v náznacích setkává, je výrazně horší, než si představoval. Respektu později řekl, že chce po inauguraci nechat důkladně prohlédnout prostory na Hradě, obává se mimo jiné odposlechů. Výhrady má i k fungování Útvaru pro ochranu prezidenta ČR.