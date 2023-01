Pavel by jel jako prezident kvůli výrokům Babiše na druhou cestu do Polska

Praha - Kandidát na prezidenta Petr Pavel by jel po zvolení na Pražský hrad na druhou cestu do Polska. Chtěl by tak Poláky a pobaltské země ujistit, že Česko ctí dohody. Pavel to dnes uvedl na svém twitteru. Reagoval tak na slova svého protikandidáta Andreje Babiše (ANO) z nedělní debaty v České televizi, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc.

"Rozhodl jsem se, že pokud se stanu prezidentem, povede moje druhá cesta do Polska, abych našeho dobrého souseda a přátele z Pobaltí ujistil, že ctíme dohody a Andrej Babiš nemluví za nás," napsal Pavel. Už dříve uvedl, že na první cestu by chtěl jet na Slovensko a na Ukrajinu.

Babiš v nedělním duelu ČT odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky. "Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru," prohlásil. Dodal, že chce mír, a ne válku a že by "v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války". Později na sociálních sítích výroky korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země "pochopitelně dodržel". Dnes ČTK řekl, že kolektivní obranu Severoatlantické aliance (NATO) nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka.

Podle dnešního vyjádření Pavla Babiš svým výrokem výrazně ohrozil důvěryhodnost České republiky a bezpečnost. "Omluva neomluva na tom nic nemění," dodal.

Oba kandidáti by se měli do pátečních a sobotních voleb střetnout ještě v několika debatách. První z nich se měla konat dnes na serveru Novinky.cz, Pavel ji ale kvůli nemoci zrušil. Nový termín byl stanoven na středu. Ze zdravotních důvodů Pavel odřekl i úterní rozhovor na Frekvenci 1.