Pavel by chtěl pomoci vládě s vysvětlováním důchodové reformy

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel by chtěl vládě pomoci s vysvětlováním nutnosti provedení důchodové reformy i podoby jednotlivých kroků. Řekl to dnes na své tiskové konferenci. Zmínil třeba posun věkové hranice pro nástup do penze. Podle Pavla je reforma nezbytná a kosmetické úpravy k zajištění udržitelnosti penzí do budoucna nebudou stačit. Fialova vláda reformu připravuje. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že v příštích týdnech chce návrhy projednat v koalici i s opozicí. Upřesnil, že zákony by měly být hotové do podzimu a změny by měly začít platit od roku 2025.

"Rád bych přispěl k tomu, abych i vládě pomohl tam, kde bude chtít předložit věcné argumenty, s vysvětlováním toho, proč musíme reformu udělat a že není čas," uvedl Pavel. Podle něj se reforma stala předmětem "emotivních debat a řady nesmiřitelných politických soubojů" místo toho, aby se řešil věcně obsah a nutnost provedení.

Zvolený prezident podotkl, že bude s vládou chtít mluvit i o tom, že reforma by neměla zahrnovat jen "kosmetické a případné parametrické změny", ale kroky k zajištění finanční stability. Pavel poukázal na to, že si na výplatu penzí už teď stát musí půjčovat. Letošní schválený rozpočet počítá zatím se schodkem 62,5 miliardy korun. Tato suma nezahrnuje ale ještě výdaje na plánovanou letní mimořádnou valorizaci důchodů kvůli inflaci. Ekonomové i někteří politici zdůrazňují, že důchodový systém tak není v nynější podobě udržitelný.

"Nemá-li důchodový systém v řádu několika let zkolabovat, tak skutečně reformu podstoupit musíme. Bude důležité, aby to bylo veřejnosti vysvětlováno. Ono se to nebude vysvětlovat dobře, protože to budou věci, které budou bolet," uvedla zvolená hlava státu. Dodala, že "důchodová rovnice není až tak složitá a proměnných je omezené množství".

Mezi důchodové parametry patří třeba výše důchodů, poměr penze ke mzdě či důchodový věk. Ten dnes zmínil i Pavel. Podle něj bude potřeba vysvětlit, co by zvýšení či snížení jednotlivých parametrů znamenalo. Jejich nastavení by se mělo zkombinovat tak, aby podle zvoleného prezidenta "bolelo co nejméně".

Pavel míní, že nebude možné stanovit jednu věkovou hranici pro všechny profese. Uvedl, že zaměstnavatelé by také měli dostat pobídky, aby lidi ve vyšším věku zaměstnávali. "Jsou to cesty jak negativní dopady redukovat. Není cestou se tomu vyhnout a předstírat, že žádnou důchodovou reformu dělat nemusíme," dodal Pavel.

Důchodový věk se nyní postupně zvyšuje, ve 30. letech se má zastavit na 65 letech. Experti doporučují v pomalém posouvání dál pokračovat. V 66 či 67 letech by tak nastupovali v budoucnu do penze dnešní třicátníci a dvacátníci. Vláda počítá s dřívější penzí pro náročné profese. Naopak lidé, kteří nepracují ve fyzicky namáhavých oborech, by podle Jurečky mohli pracovat déle.