Pavel apeloval, aby kvalita vzdělávání a rozvoj vědy zůstaly prioritou

Praha - Prezident Petr Pavel apeloval, aby kvalita vzdělávání a rozvoj vědy zůstaly celospolečenskou prioritou České republiky, a to i navzdory obtížím, kterým dnešní doba čelí. Pokud podle něj chce Česko patřit k zemím, které v mezinárodním měřítku určují tempo v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, nesmí váhat podpořit tyto oblasti dostatečnými zdroji. Pavel to dnes řekl na slavnostním shromáždění v Národním muzeu při oslavě 205. výročí založení této instituce a zároveň 225. výročí narození historika a politika Františka Palackého.

Palacký podle prezidenta neodmyslitelně spojil svůj život s Národním muzeem. Řekl, že na počátku jeho přínosu byl chlapecký zápal pro bádání a vzdělávání. "Právě vášeň učit se novým věcem se stala nejen základem jeho příspěvku k budování zdejších muzejních sbírek, ale i příspěvkem k budování moderního českého národa," uvedl.

Prezident řekl, že je přesvědčen, že klíčem k úspěchu i dnešní společnosti na úrovni politické, ekonomické i sociální je v každém probouzet a rozvíjet tento zápal. "Chceme-li patřit k zemím, které v mezinárodním měřítku určují tempo v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, nesmíme váhat podpořit tyto oblasti dostatečnými zdroji," řekl.

Pokud podle něj Česko myslí vážně transformaci svého hospodářství, musí začít ihned. "Chci proto apelovat, aby kvalita vzdělávání a rozvoj vědy zůstaly naší celospolečenskou prioritou, a to i navzdory obtížím dnešní doby, kterým čelíme. Potřebujeme také rychlé a efektivní řešení, jak stabilizovat finanční situaci českých akademických pracovišť," doplnil.

Slova prezidenta přišla v době, kdy vědecké instituce kritizují pracovní návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí v něm vyčlenilo na vědu 35,8 miliardy korun, šlo by o meziroční snížení o více než deset procent. Rada pro výzkum, vývoj a inovace navrhuje rozpočet o 12 miliard vyšší, tedy 47,8 miliardy korun. Akademie věd České republiky (AV ČR) upozornila na to, že snížení rozpočtu na vědu může znamenat odchod vědců do zahraničí i propad české ekonomiky.

Národní muzeum je největší instituce svého druhu v České republice. Jeho budova byla otevřena v květnu 1891, velké rekonstrukce se dočkala u příležitosti 200 let od založení muzea. Někdejší Vlastenecké muzeum v Čechách vzniklo z iniciativy několika významných příslušníků české šlechty. Zpočátku mělo charakter soukromých neveřejných sbírek s hlavním zaměřením na přírodovědu.

Palacký se proslavil zejména jako historik. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. V revolučním roce 1848 se také angažoval v politice.