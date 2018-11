Praha - Aktivity Ruska či Číny představují větší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku než mezinárodní terorismus. V debatě s názvem "NATO ve 21. století a česká armáda" na CEVRO Institutu v Praze to řekl někdejší náčelník generálního štábu české armády Petr Pavel. Rusko podle něj rok od roku zvyšuje svůj vliv v Česku, které kvůli členství v Severoatlantické alianci nebere jako přítele, ale jako bezpečnostní hrozbu.

Pavel řekl, že politici v tuzemsku prezentují jako největší hrozbu mezinárodní terorismus. "Je to jedna z hrozeb, ale pro Česko ne tak urgentní jako jiné," konstatoval. Česko je podle něj pod vlivem ruských aktivit a je nebezpečné na to zapomínat. "Z úhlu pohledu Ruska jsme součástí NATO a to je vnímáno jako bezpečnostní hrozba. Tak proč bych měli mít pocit, že je Rusko naším přítelem," shrnul.

Rusko podle něj usiluje o rozdělení sfér vlivu, jako tomu bylo v době studené války. "Musíme si být plně vědomi bezpečnostních hrozeb, kterým čelíme. Ne jen NATO, ale i české ozbrojené složky musejí mít schopnosti čelit nevojenským hrozbám, jako je propaganda, informační válka, kybernetické útoky a hybridní útoky," řekl Pavel, který byl v letech 2015 až 2018 předsedou vojenského výboru NATO.

Náměstek ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice Daniel Koštoval v debatě uvedl, že Česko i NATO musejí přemýšlet o budoucí strategii. Její součástí musí být robustní investice do technologií, ale i schopnost používat je v praxi. Za příklad této cesty zmínil nedávný podpis smlouvy na dodávku 80 speciálních chemických obrněných vozů za více než pět miliard korun. "Je to specializace ČR v NATO, umožní jí to dostat se na novou úroveň kvality a schopností," řekl.

Bývalý vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges apeloval na jednotnost NATO. "Nedostatek soudržnosti vybízí k ofenzivě. Je třeba ukazovat sílu, připravenost se bránit a pevnost spojenectví. Nejlepší způsob, jak zajistit obranu území, je modernizovat armádu," uvedl Hodges. V Česku podle něj někteří na základě výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa zpochybňují, že by USA dodržely své závazky vůči Evropě. Skutečné činy USA včetně investic do obrany však podle něj dokazují opak.