Pavel a Nerudová si při debatě na Primě vyměnili dárky

Praha - Favorizovaní prezidentští kandidáti Petr Pavel a Danuše Nerudová si při dnešní debatě na TV Prima a CNN Prima News vyměnili dárky. Další z uchazečů o pozici hlavy státu Andrej Babiš pozvání do diskuse nepřijal, jak předem ohlásil. Podle moderátorky tak nevyužil možnost promluvit k divákům a voličům. Pavel i Nerudová v diskusi například uvedli, že by jmenovali Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Končící prezident Miloš Zeman Hladíkovo jmenování odmítl, koalice nyní čeká na výměnu hlavy státu.

Někdejší vysoce postavený voják Pavel v úvodu řekl, že ho mrzí vlna z posledních dnů ohledně dezinterpretace jeho výroku na adresu Nerudové jako expertky na účetnictví. Jako omluvu věnoval někdejší rektorce Mendelovy univerzity flanelovou košili. Ty teď nosí jeho podporovatelé. Nerudová reagovala, že flanel na sobě měla naposledy někdy v 80. letech minulého století a "kousal" ji. Neví, zda bude flanel rehabilitovat, uvedla.

Pavlovi věnovala Nerudová čokoládu, jak poznamenala, "na obalení nervů". "To jste se trefila," podotkl Pavel, jenž ale přinesl i dárek pro nepřítomného předsedu ANO a někdejšího premiéra Babiše. Šlo o červenou čepici s nápisem "generál". Babiš nosil v předvolebních kampaních červené čepice s kšiltem, například s heslem "silné Česko".

Pavel a Nerudová na začátku debaty odpovídali na otázku, proč zrovna oni by se měli stát hlavou státu. Nerudová uvedla, že se zaměřuje na budoucnost a snažila by se budovat moderní stát a společnost, aby se v zemi dobře žilo. Pavel řekl, že se do jisté míry ztotožňuje s někdejšími slovy bývalého prezidenta Václava Havla o tom, že "naše země nevzkvétá". Snažil by se, aby "blbá nálada" začala společnost postupně opouštět.

Řeč pak přišla i na ostřejší vyjádření obou kandidátů. "Nikdy jsem na veřejnosti nevystupovala jako expertka na účetnictví," podotkla Nerudová. Své vyjádření o rozvědčíkovi, mířené zjevně na Pavla s ohledem na jeho minulost, označila za obecné konstatování. "Já se tak snadno neurážím," reagoval Pavel, který zdůraznil, že výrokem na adresu Nerudové nemyslel nic špatného.

Oba kandidáti pak odpovídali na krátké otázky moderátorky na různá témata. Pavel v souvislosti s děním kolem Hladíka uvedl, že si dokáže představit, že by v krajním případě kandidáta na ministra nejmenoval. Odpověděl tak na dotaz o případné možnosti nominace předsedy SPD Tomia Okamury na ministra školství. Nerudová sdělila, že by nejmenovala třeba trestně stíhaného kandidáta.

Nerudová také například míní, že vláda otevřela "deštník proti drahotě", jak nazývá pomoc lidem kvůli zdražování, pozdě a část lidí zmokla. S Pavlem se shodla na potřebě zvyšování výdajů na obranu. Za složitou Nerudová označila otázku, zda má mít Česko zákon proti dezinformacím. Podle Pavla je obrana proti falešným zprávám nutná.

Na dotaz na vztah k Číně Pavel uvedl, že v této zemi je totalitní systém, který porušuje lidská práva, a ekonomické zájmy by neměly převážit nad lidskoprávními. Nerudová pokládá Čínu za hrozbu a podpořila by omezování exportu některých důležitých technologií. Pavel, na rozdíl od Nerudové, připustit jednání s čínským prezidentem, ovšem jen za určitých okolností týkajících se témat rozhovoru. K Rusku Pavel řekl, že se s ohledem na vojenskou invazi na Ukrajinu chová jako válečný zločinec a pokud nezastaví palbu, nemá smysl s ním zahájit jednání. Nerudová by postupovala podle dohod v Evropské unii a v NATO.

Nerudová a Pavel se shodli na tom, že v dosavadní kampaní zatím žádný velký "podraz" nezažili. "Doufám, že zítra nějaký přijde," podotkl obecně Pavel. Nerudová se těší na čtvrteční debatu s Babišem. Babiš se zatím nezúčastnil žádné z diskusí kandidátů na hlavu státu. Média podle něho chtějí dělat z prezidentské volby mediální show. Přijít by měl ve čtvrtek diskuse v TV Nova.

Debatu na Primě, do jejíhož studia si oba kandidáti přivedli své příznivce, završil vzkaz Pavla a Nerudové voličům. Každý z nich na něj měl půl minuty. V hlasování, které bylo možné celou dobu televizní debaty, Pavla podpořilo více než 70 procent diváků, kteří tuto možnost využili. Nerudové dalo hlas téměř 30 procent sledujících.