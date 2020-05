Pauzu jsem potřebovala, cítím se skvěle, vzkázala Williamsová

Los Angeles - Pauza v době koronavirové pandemie přišla tenisové hvězdě Sereně Williamsové vhod. Vítězka 23 grandslamů a bývalá dlouholetá světová jednička ji bere jako nutné zlo, jejímu tělu však volno prospělo. V 38 letech se Američanka cítí skvěle jako nikdy a těší se, až se znovu dostane na kurt.

"Nemůžu se dočkat, až znovu začneme hrát. Cítím, že moje tělo tuhle přestávku potřebovalo, i když si ji nepřálo. Teď jsem na tom líp než kdy jindy, jsem zrelaxovaná, fit," řekla Američanka v rozhovoru se starší sestrou Venus a jako důkaz na instagramu předvedly online půlhodinové cvičení s jógou.

V současné době by Williamsovy a další tenistky hrály turnaj v Římě a připravovaly se na Roland Garros. Sezona je však přerušena nejméně do poloviny července. Antukový grandslam v Paříži by se měl hrát až na podzim, Wimbledon byl zrušen a o US Open zatím rozhodnuto nebylo.