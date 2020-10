Paušální daň je podle odborníků výhodná pro bezdětné OSVČ

Praha - Zavedení paušální daně, které dnes odsouhlasila Sněmovna, je nejvýhodnější pro živnostníky s výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. Pro většinu podnikatelů ale tak výhodná nebude, shodují se daňoví odborníci oslovení ČTK. Celkově paušální daň vítají s tím, že snižuje administrativu a je přijatelnou alternativou. Ministerstvo financí připravilo k paušální dani orientační kalkulačku.

Podle hlavního ekonoma Trinity bank Lukáše Kovandy by se paušální daň měla vyplatit zhruba 120.000 podnikatelů. Ke konci loňska byl v ČR zhruba jeden milion podnikatelů, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné by mohli od příštího roku platit takzvanou paušální daň. Bude dobrovolná. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Vláda původně navrhovala limit 800.000 korun, Sněmovna ale dnes při závěrečném schvalování návrhu limit zvýšila. Pro příští rok by měla podle posledních informací činit paušální daň 5469 korun. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol.

"Paušální daň nepředstavuje finanční úsporu pro zhruba 90 procent živnostníků. Její hlavní výhodou je jednoduchost, která ročně ušetří několik hodin papírování. Reálně si mohou polepšit pouze ti živnostníci, kteří mají nižší výdajové paušály, například ve výši 40 procent, a jsou zároveň samoživitelé - tedy bez slev na vyživované děti či manželku," uvedl partner poradenské společnosti Moore Czech Republic Petr Kymlička.

Typickým podnikatelem, kterému se paušální daň vyplatí, je podle manažerky daňového oddělen BDO Moniky Lodrové takový, který má podnikání jako hlavní činnost a využívá výdajový paušál 30, 40 nebo 60 procent. Zároveň ale nemá nárok na daňový bonus za vyživované děti. "Pokud bude v realitě správa paušální daně probíhat tak bezproblémově, jak je nyní komunikováno ze strany MF, jedná se dle mého názoru o poměrně zajímavou variantu pro OSVČ s příjmem do daného limitu. Koncept jim ušetří hodně času s ročními podáními a zároveň na odvodech mohou významně ušetřit," uvedla.

Paušální daň se podle Kovandy například nevyplatí řemeslníkům či zemědělcům, kteří využívají osmdesátiprocentní výdajový paušál. "Z těch živnostníků, kteří uplatňují šedesátiprocentní výdajový paušál, se paušální daň vyplatí hlavně těm s vyššími příjmy, kteří zároveň nemají děti, ani manželku," uvedl.

Nejvýhodnější je pak podle Kovandy pro mnohé živnostníky, kteří uplatňují 40procentní výdajový paušál. "Například bezdětný živnostník s ročními tržbami 800.000 korun, který právě uplatňuje čtyřicetiprocentní paušál, díky přechodu na paušální daň ušetří na odvodech státu 7001 korun měsíčně čili 84.012 korun ročně," upozornil. Dodal, že peníze v tomto případě ušetří i s daňovou slevou na děti.

Hospodářská komora dnes ocenila schválení paušální daně. Tu komora poprvé představila v roce 2016 jako nástroj, jak živnostníkům ulevit od administrativy. Komora upozornila, že daň od začátku koncipovala jako alternativní dobrovolnou možnost. "Pro některé OSVČ může znamenat vyšší odvody, nicméně přitažlivost paušální daně spočívá v jednoduchosti a nižší administrativě včetně té spojené s kontrolami a pokutami," uvedla komora. Dlouhodobě podle ní může mít i pozitivní dopad na státní rozpočet, protože některé podnikatele tento nástroj může přesvědčit k placení daní.