Hradec Králové 29. prosince - Hokejisté Hradce Králové porazili v dohrávce 30. kola extraligy doma Olomouc 1:0 a po šesté výhře z posledních sedmi duelů se bodově dotáhli na druhý Liberec. V čase 49:43 rozhodl slovenský útočník Matej Paulovič. Gólman Jaroslav Pavelka udržel díky 26 zákrokům potřetí v sezoně čisté konto. Hanáci prohráli počtvrté v řadě.

Hosté začali velmi svižně, v prvních pěti minutách byli jednoznačně lepší. Přesto se nedostali do větších šancí. Tu první gólovou měl hradecký reprezentant Radovan Pavlík. Vystihl nedobrou rozehrávku gólmana Konráda, získal puk, jenže od mantinelu netrefil prázdnou bránu.

Tento moment ukončil olomoucký tlak. Hanáci neměli jasné šance ani v přesilovce. Naopak Hradec se hnal za prvním gólem. Obránce Cibulskis však nedotáhl blafák, střelu Radovana Pavlíka chytil Konrád. Nakonec se prosadil Smoleňák, jenže jeho branka kvůli hře vysokou holí neplatila.

Hosté se zvedli až v početní výhodě krátce před koncem první třetiny, jenže gólman Pavelka byl stejně jako jeho kolega Konrád výborný. Nepřišli si na něj Strapáč ani Ostřížek.

Druhá část byla podobná té první, vládci na ledě byli oba brankáři. Hostující Konrád měl více práce v první polovině prostřední třetiny. Lapil například pokusy Zámorského a Filipa Pavlíka. Nejlepší hradecký střelec Vincour prošel až před něj, ale gólman byl lepší.

Zhruba od 30. minuty se Olomouc vzepjala a Pavelka byl v zápřahu. Jenže také on byl bezchybný. Nepřišli si na něj Jergl, Skladaný ani Holec. Nejvýraznější olomouckou příležitost měl Ostřížek, jenže Pavelka skvěle zasáhl.

Ve třetí části pokračovalo čekání na první gól. Otevřít skóre mohli domácí Radovan Pavlík i hostující Knotek, ale znovu nevyzráli na brankáře. Do vedení se nakonec dostal Hradec Králové. V 50. minutě Paulovič proměnil Cingelovu přihrávku od zadního mantinelu.

Od té chvíle se Mountfiled soustředil především na udržení vedení. Nakonec se mu to podařilo a hostům nepomohla ani power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to vyrovnaný zápas. Připravovali jsme se na to, že to nebude nic jednoduchého. Olomouc hraje velmi dobře, má takový kompaktní, soudržný tým. Výborně jim chytá brankář Konrád. Takže si vítězství vážíme, nebylo to vůbec jednoduché. Byl to boj až do poslední minuty a my jsme rádi za vítězství."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Ačkoli padl jediný gól, a bohužel do naší sítě, myslím, že pro fanoušky to byla poměrně slušná podívaná. Byl tam dostatek šancí, výborné bruslení, bojovnost na obou stranách a krásné zákroky gólmanů. Bohužel, byl to zápas se špatným koncem pro nás. Gól jsme nevstřelili, proto nemůžeme myslet ani na bod. Myslím, že výsledek je zasloužený, domácí si vytvořili více šancí. Musím jim pogratulovat."

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 50. Paulovič (Cingel, F. Pavlík). Rozhodčí: Bejček, Hejduk - Kis, Rampír. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 5897.

Sestavy:

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Graňák, Nedomlel, F. Pavlík, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, Rákos - Vincour, Dragoun, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Cingel, Bezúch - M. Chalupa. Trenéři: T. Martinec a P. Svoboda.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Jaroměřský, Švrček, Staněk, M. Hlaváč, Ondrušek - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Matiaško, Strapáč, Burian - Jergl, Nahodil, Holec - B. Mráz, Skladaný, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.