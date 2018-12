Hradec Králové - Hokejový útočník Matej Paulovič se i ve druhém utkání po návratu do sestavy Hradce Králové po zranění střelecky prosadil. Zatímco ve středu ve Zlíně gól třiadvacetiletého slovenského reprezentanta nezabránil prohře 4:6, dnes v dohrávce 30. kola doma proti Olomouci byl klíčový. Paulovič v 50. minutě rozhodl o výhře Mountfieldu 1:0. Zápasu jinak dominovali brankáři - domácí Jaroslav Pavelka i hostující Branislav Konrád.

"Říkali jsme si, že musíme být trpěliví, že naše šance přijde. Že z ní může být ten jediný gól," prohlásil Paulovič, který před Vánoci přišel o čtyři zápasy i o start na Lucern Cupu v dresu Slovenska. "A nakonec přišla," radoval se.

Paulovičova chvíle nadešla až v polovině třetí třetiny. Slovenský útočník zápas zlomil poté, co dostal přihrávku od krajana Lukáše Cingela, který mu poslal puk v pádu. "Přišlo mi to na brusli, pak jsem do toho jen plácnul," popsal chvilku, kdy pokořil Konráda, dalšího Slováka, který měl zásadní vliv na tento duel.

"Ale i Jarda Pavelka je super brankář. Velmi nás podržel, v první i druhé třetině jsme tam měli těžké chvíle. Nastartoval nás," pochválil jediný střelec spoluhráče.

"Do první třetiny jsme měli horší vstup, ale potom jsme až na jeden horší úsek dominovali. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," zhodnotil zápas Paulovič, který v létě posílil Mountfield z Nitry a má na kontě v české extralize z 25 utkání 14 bodů za osm branek a šest asistencí.

Mountfield vyhrál šestý z posledních sedmi zápasů a bodově se dotáhl na druhý Liberec. Východočeši výrazně usilují o umístění v elitní šestce a přímý postup do play off. Na sedmou Mladou Boleslav mají náskok devíti bodů. "Je to super, ale tabulka je strašně vyrovnaná. Jsme rádi, že jsme ukončili rok vítězstvím," dodal Paulovič.