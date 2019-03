Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Už jen fakt, že se postavila na start, byl pro sjezdařku Kateřinu Pauláthovou vítězstvím. Obří slalom Světového poháru ve Špindlerově Mlýně, kde před osmi lety poprvé bodovala mezi elitou, chtěla jet za každou cenu, i když má poškozený meniskus a za týden půjde na operaci.

Pauláthová se zranila na únorovém mistrovství světa v Aare. Od té doby trénovala jen omezeně, ale touha spustit se ve Svatém Petru mezi branky i s bolavým kolenem vyhrála nad rozumem. "Tak nějak se to dá popsat," řekla se slzami v očích.

V koleně Pauláthovou píchá a v teplém počasí na měknoucím sněhu se přidala i celková bolest. Přesto odstartovala, ale cílem už projela mimo trať, protože ve strmé pasáži z branek vyjela. "Chtěl jsem udělat vše, abych tady startovala a ukázala se alespoň na startu. Obětovala jsem tomu všechno a nepřály mi podmínky ani načasování zranění. Doufám, že jsem nikoho nezklamala. Tohle už znovu nezažiju."

Závodila po dohodě s doktorem Jiřím Beznoskou. "Dal mi ráno nějaké bobule proti bolesti," uvedla. Před osmi lety skončila při SP v Krkonoších v obřím slalomu osmadvacátá, nyní ale bylo jasné, že se do druhého kola nedostane. V cílovém prostoru kulhala, ale říkala, že bolest není díky euforii tak hrozná. "Peklo přijde na pokoji," tušila.

Za týden by měla jít na operaci a doufá, že ještě neukončí kariéru. "Motivace tam je. Uvidíme, co v tom koleni všechno bude. Doktor si myslí, že to je jenom meniskus, což je banalita a za čtyři pět týdnů můžu být zpátky a makat dál. Jestli to bude něco horšího a budu zase mimo půl roku, tak to bude těžké," řekla Pauláthová.

Pod svahem si užívala skvělou bouřlivou atmosféru. Nevadilo jí, že většina vlajek je slovenských na podporu mistryně světa Petry Vlhové. "Je super, že tady vůbec někdo je. A je úplně jedno, jestli to jsou Češi, Slováci nebo Estonci."