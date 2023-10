Pattonovo muzeum v Plzni promítne nový válečný film metalové kapely Sabaton

Plzeň - Nový animovaný válečný film od švédské metalové kapely Sabaton promítne na Den veteránů 11. listopadu jako jedno ze stovky muzeí světa také plzeňské muzeum Patton Memorial Pilsen. Historický snímek The War To End All Wars (Válka k ukončení všech válek) vypráví na základě skladeb ze stejnojmenného posledního alba kapely devět příběhů z první světové války. Cílem charitativního projektu je přitáhnout pozornost fanoušků kapely k zásadním historickým tématům a přivést je do muzeí. Součástí vstupenky na plzeňské promítání je také prohlídka Pattonova muzea, řekla dnes ČTK Helena Mařanová z městské organizace Plzeň - TURISMUS.

Film se bude na celém světě promítat ve stovce vojenských muzeí zhruba 30 zemí světa od 4. do 11. listopadu. V Česku ho kromě Plzně mohou podle webu kapely zhlédnout diváci ještě v Military muzeu Generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši na Hodonínsku, ve Vojenském muzeu v Chuchelné na Opavsku a v pražském Muzeu československých legií.

"Jedná se o největší benefiční projekt svého druhu, který je unikátní sám o sobě. Světoznámá metalová kapela se rozhodla podpořit vojenská a historická muzea, a přitáhnout tak pozornost k historickým událostem, na které bychom pro budoucí dobro lidstva neměli zapomínat. Je skvělé, že Patton Memorial Pilsen bude jedním z nich," uvedla náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová (ANO).

Skupina Sabaton se historickým tématům dlouhodobě věnuje. Animovaný dokumentární film The War To End All Wars vznikl ve spolupráci s Yarnhub Animation Studios. V jednotlivých příbězích se diváci blíže seznámí se srbskou válečnou hrdinkou, prožijí události kolem vánočního příměří na západní frontě nebo se stanou očitými svědky několika konkrétních bitev.

"Cílem projektu History Rocks je přivést do muzeí zabývajících se historickou a vojenskou tematikou co nejvíce členů stomilionové fanouškovské komunity Sabatonu. V Patton Memorial Pilsen nebudeme promítat přímo v expozici, ale ve vestibulu muzea. Projekce se budou konat po celý den ve dvouhodinových intervalech tak, aby diváci měli dostatek času i na prohlídku muzea," řekl kurátor Pattonova muzea Ivan Rollinger. Film se bude promítat v angličtině s českými titulky. Cena vstupenky je 150 korun.

Den válečných veteránů se každoročně připomíná 11. listopadu, symbolicky v den, kdy skončila první světová válka. Název filmu The War To End All Wars odkazuje právě na první světovou válku, na níž se nahlíželo jako na válku, která ukončí všechny další války. Pro plzeňské muzeum Patton Memorial Pilsen je toto datum výjimečné také tím, že 11. listopadu 1885 se narodil generál Patton, dodala Mařanová.

Sabaton už také v Plzni v minulosti vystupovali. V květnu 2019 tu měli i velký koncert v amfiteátru jako součást Slavností svobody, kterými město každoročně slaví osvobození americkou armádou v květnu 1945 a konec druhé světové války.