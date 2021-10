Pátrání po osmileté dívce, jež se ztratila u Čerchova, bude pokračovat i v noci

Capartice (Domažlicko) - V okolí nejvyššího vrchu Českého lesa, Čerchova na Domažlicku, bude už druhou noc pokračovat rozsáhlé intenzivní pátrání po pohřešované osmileté německé holčičce, která se ztratila v neděli, řekla ČTK policejní mluvčí Dagmar Brožová. Pátrací akce na obou stranách hranice začala v neděli navečer. Policie neuvádí počty lidí, kteří se do pátrání zapojili, původně mluvili o 200 lidech na české i německé straně hranice. Zasahující policisté se večer vystřídají a budou dál dívku hledat i v noci, uvedla mluvčí.

Všichni hasiči, policisté a další lidé zapojení do akce už odpoledne vytvořili zhruba 800 metrů dlouhou hustou rojnici a důkladně procházejí znovu území od místa, kde se dívka ztratila v okolí Malinové hory, řekla ČTK v 16:00 policejní mluvčí Dana Ladmanová. Podle informací ČTK byli na místě i příbuzní děvčete, aby přímo v terénu ukázali, ve kterých místech se ztratilo.

Děvčátko hledají záchranné týmy policistů z pořádkové, dopravní policie, ze zásahové i pořádkové jednotky, studenti z policejní školy, profesionální i dobrovolní hasiči. Na pomoc přijeli i s technikou pracovníci ze šumavského národního parku a lesníci Městských lesů Domažlice, kteří mají zkušenosti s pohybem v zalesněné krajině. Ze vzduchu se do hledání zapojily české i německé vrtulníky, na místě jsou čeští i němečtí kynologové se služebními psy. Na místo vyrazil také Czech SARS team. Z Německa se přidalo několik hlídek bavorské zemské policie, dva bavorské policejní vrtulníky a okolo stovky bavorských hasičů. Kromě rozsáhlé pátrací akce policie na české i bavorské straně prověřuje i další verze, řekla odpoledne bez dalších podrobností Ladmanová.

V neděli policisté propátrávali trasu, po níž se dívka s rodinou pohybovala, a poté stanovili další perimetr pro prohledávání okolí. Holčička se ztratila při nedělním rodinném výletě, na kterém byla s rodiči a sourozenci. Měla by mít oblečenou bundu modré barvy, rifle a na nohou červené boty. Měří 120 až 130 centimetrů a má plavé vlasy. Policie po děvčeti pátrá v režimu dítě v ohrožení.

Čerchov s nadmořskou výškou 1041 metrů je v centru oblasti několik kilometrů se táhnoucích lesů. Pátrací týmy si zřídily základnu na vrchu Čerchova. Při hledání procházejí místy i strmým, těžko prostupným terénem, místy jsou skalky.

Podle informací na německých zpravodajských webech pochází rodina dívky z Berlína a na Čerchově byli na výletě se synem, dcerou a synovcem. Děti se při hře vzdálily od rodičů, ti poté zburcovali záchranné složky. Oba chlapce se podařilo najít, holčičku zatím nikoliv.

Policii se hlásí množství dobrovolníků, kteří se chtějí do pátrání zapojit. "Děkujeme za zájem a iniciativu, ale v současné době máme v terénu dostatečný počet sil i prostředků a s ohledem na bezpečnost a zdraví ostatních, kteří by se do pátrací akce chtěli zapojit, bychom uvítali, aby tak v tuto chvíli raději nečinili," uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Kdyby se situace změnila, policie se ozve.

Čerchov, nejvyšší vrchol Českého lesa, je přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Domažlic, nedaleko městyse Klenčí pod Čerchovem či obce Capartice a asi dva kilometry od hranic s Německem.