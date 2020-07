Pátek byl nejteplejším dnem roku, rekordy padly na šesti místech

Praha - Pátek byl zatím nejteplejším dnem letošního roku. Teplotní rekordy ale padly jen na šesti místech v Česku, na řadě stanic jsou totiž rekordy pro 10. července hodně vysoko, a to zejména z let 2010 a 2002. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí, kde meteorologové naměřili 34,2 stupně Celsia, což je nový rekord. Rekordy padly také v Kuchařovicích, Dukovanech, Českých Budějovicích, Velkém Meziříčí a v Rýmařově. ČTK to sdělila Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.

V Kuchařovicích se v pátek teplotní rekord posunul na 33,4 stupně, v Dukovanech na 33,3 stupně, v Českých Budějovicích na rovných 33 stupňů, ve Velkém Meziříčí na 31,6 stupně a v Rýmařově na 28 stupňů. Šest stanic představuje necelá čtyři procenta z celkových 155 stanic, které měří teplotu alespoň 30 let.

Teploty v Česku v pátek vystoupaly na 29 až 33 stupňů, na Karlovarsku bylo nepatrně chladněji. Přes 33 stupňů meteorologové naměřili na 18 stanicích, na řadě z nich to ale na rekord nestačilo. Šlo třeba o Dobřichovice (33,9 stupně), Dyjákovice, Průhonice nebo Husinec-Řež (shodně 33,7 stupně).

Přes Česko ale přechází od západu studená fronta, která přinesla ochlazení. Ochladilo se až o více než deset stupňů a maxima v sobotu dosáhnou zhruba 18 stupňů Celsia. Hlavně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji mohou být vydatné srážky.

Česko už letos zažilo několik tropických dní. První byl 13. června, kdy teploty překonaly 30 stupňů Celsia na více než 80 stanicích. Nejtepleji bylo v Doksanech a v Přerově, a to 32,3 stupně. Páteční teploty tuto hodnotu překonaly. Tropické dny byly i 27. a 28. června.