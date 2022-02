Pátečních 13.774 nakažených v ČR je v pracovním dni nejméně za pět týdnů

Praha - Testy v Česku v pátek prokázaly 13.774 případů koronaviru, což bylo v pracovním dni nejméně za pět týdnů. Proti předchozímu pátku nakažených ubylo o víc než třetinu. Podobným tempem na 2568 se snížil také páteční počet podezření na opakovanou nákazu. Méně než před týdnem se ale také testovalo. Incidence dál klesla, za sedm dní připadá na 100.000 obyvatel 1048 nových případů. Počet lidí v nemocnicích s covidem-19 se snížil na 3578. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Sedmidenní incidence je nejnižší za měsíc. Před týdnem byla 1628, ve čtvrtek na 100.000 obyvatel připadalo za poslední týden 1126 nově potvrzených případů nákazy. Podobně klesla i dvoutýdenní incidence na 2676. Reprodukční číslo, udávající kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, se dva týdny drží pod hodnotou jedna, která signalizuje zpomalování epidemie.

Týdenní incidence je už téměř v polovině krajů nižší než 1000. Vůbec nejméně nově nakažených na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní nadále v Karlovarském kraji, konkrétně 752. Nejméně příznivá epidemická situace zůstává v Jihomoravském kraji se sedmidenní incidencí 1261 a v Moravskoslezském s 1187 nově nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden.

Pátečních 3578 lidí s covidem-19 v nemocnicích bylo o 526 méně než před týdnem a o 320 méně než ve čtvrtek. Zhruba o 20 na 248 se snížil ve srovnání se čtvrtkem i předchozím pátkem počet covidových pacientů ve vážném stavu.

Od začátku epidemie předloni v březnu laboratoře v ČR odhalily téměř 3,5 milionu případů koronaviru, 38.188 lidí s nákazou zemřelo. Od začátku letošního roku je úmrtí s covidem 1892. V lednu v průměru za den zemřelo 33 nakažených, v únoru je to zatím 48.

Laboratoře a zdravotníci v pátek provedli zhruba 69.300 antigenních a PCR testů, o týden dřív jich bylo více než 104.000. Mírně klesá pozitivita testů. Z lidí testovaných kvůli kontaktu s nakaženým se koronavirus prokázal v pátek u zhruba 17 procent, mezi testovanými kvůli příznakům bylo pozitivních 38 procent.

Přes doporučení lékařů a odborníků, že očkování snižuje nebezpečí hospitalizace a vážného průběhu nemoci, zájem o vakcínu dál klesá. Za pátek zdravotníci rozdali 16.762 dávek, zhruba o 7000 méně než před týdnem. Podobně jako v předchozích týdnech byla většina z dávek posilujících, které si nechávají píchnout lidé s dokončeným očkováním. Pro první vakcínu si v pátek přišlo jen zhruba 600 lidí. Dokončené očkování má v Česku 6,83 milionu lidí, posilující dávku dostaly téměř čtyři miliony z nich.

V tomto týdnu postupně podle dříve vládou schváleného plánu skončila povinnost testování na koronavirus ve školách a zaměstnanců i živnostníků. Zmírňují se také některé restrikce. Ode dneška může být na hromadných akcích nově až 500 lidí místo stovky, u sedících se limit zvýšil z dosavadního tisíce na tisíc plus polovina míst do využití maximální kapacity prostoru, kde se akce koná. Mění se také pravidla pro karantény a izolace. Hygienici ode dneška nebudou posílat do karantény lidi po rizikovém kontaktu s nakaženým, naopak izolace lidí s pozitivním testem se prodlužuje z pěti dní na sedm.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu po jednání vlády avizoval, že většina omezení by mohla při pokračujícím zpomalování epidemie skončit od 1. března. V pátek pak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil, že chce nejpozději 1. dubna uvolnit téměř všechna protikoronavirová opatření. V menší míře než dosud by podle něj mohly být povinné také respirátory. Válek by chtěl, aby lidé v Česku po třech letech mohli prožít Velikonoce, jak byli zvyklí před koronavirovou pandemií, řekl.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Jihomoravský 1261 Moravskoslezský 1187 Plzeňský 1182 Olomoucký 1082 Pardubický 1055 Královéhradecký 1051 Zlínský 1027 Praha 1023 Ústecký 968 Jihočeský 953 Středočeský 947 Vysočina 938 Liberecký 895 Karlovarský 752

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví