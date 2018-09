Jakarta - Páteční silná zemětřesení, jež postihla indonéský ostrov Sulawesi, a následná vlna tsunami, si vyžádala životy 384 lidí. Oznámila to dnes indonéská agentura pro řešení katastrof, ale bilance se týká pouze města Palu. Je tam 540 zraněných a 29 lidí se pohřešuje. Vzhledem k přerušeným komunikačním kanálům nejsou zatím k dispozici informace z dalšího postiženého města Donggala, informoval list The Jakarta Post.

Otřesy, jež měly sílu od 6,1 do 7,5 stupně, a třímetrová vlna tsunami napáchaly rozsáhlé materiální škody. Na břehu jsou stále vyplavená lidská těla, mnoho domů je v troskách.

Podle serveru Jakartanews jsou nejpostiženější středisko ostrova Sulawesi, město Palu, a Donggala, jež jsou dohromady domovem asi 600.000 lidí. Do obou přijeli pomáhat vojáci a k pomoci se zmobilizovala také policie.

České ministerstvo zahraničních věcí až do odvolání nedoporučuje cestovat na Sulawesi, zvláště do severních oblastí ostrova. Ministerstvo kontaktovalo 191 českých občanů zaregistrovaných v systému DROZD. "Zatím nemáme informace o zraněných českých občanech," řekl ČTK Robert Řehák z tiskového odboru ministerstva. V případě nouze mohou lidé kontaktovat české velvyslanectví v Jakartě na pohotovostní lince +62 811 1941 251.

Podle místního tisku indonéské ministerstvo pro cestovní ruch aktivovalo krizové středisko pro návštěvníky, které bude ve spojení s krizovým štábem a turistickou kanceláří na Sulawesi. Návštěvníkům se doporučuje, aby se informovali o situaci na oficiálních stránkách vlády.

Nemocnice jsou zavaleny raněnými a mnozí musejí být ošetřeni venku. Mluvčí záchranářské agentury Sutopo Purwo Nugroho řekl, že mnoho lidí neuteklo včas a zůstalo u své práce, když se blížila přívalová vlna. "Tsunami před sebou tlačila auta, dříví, domy," řekl Nugroho. Někteří lidé přežili díky tomu, že dokázali vylézt na šestimetrové stromy.

Indonéská agentura pro řešení katastrof oznámila, že zůstává neznámý osud "desítek až stovek" lidí, kteří byli v době úderu tsunami na pláži v Palu, kde se měl konat festival. Nugroho řekl, že se mnoho rodin pohřešuje. Indonéská televize odvysílala záběry pořízené mobilním telefonem, jež zachycují úder přívalové vlny a prchající lidi.

Prezident Joko Widoddo slíbil rychlou pomoc a řekl, že povede humanitární operace na pomoc obětem ve městech Palu a Donggala.

Do Palu bylo posláno letadlo s polní nemocnicí a vojáky, ministr vnitra požádal města v okolí, aby poslala do postižených míst stany a další vybavení. Vyzval také místní správy, aby poskytly rýži. "Poletím do Palu, abych zajistil, že je místní vláda připravena," řekl ministr Tjahjo Kumolo.

Ministr pro sociální záležitosti Agus Gumiwang Kartasasmita řekl, že jeho úřad připravil 3000 balíčků se základními potravinami a dá k dispozici šest polních kuchyní, v nichž je možné denně připravit až 36.000 porcí jídla. Do pomoci se zapojí také 100 dobrovolníků z okolí.

Meteorologická služba ohlásila, že po hlavních úderech následovalo 55 následných otřesů o síle od 2,9 do 6,5 stupně. Její představitel vyzval občany, aby se drželi dál od poškozených budov.

Poškozena je i řídící věž letiště a přistávací dráha na letišti v Palu, i když Nugroho řekl, že část letadel může přistát.

Indonésie patří do pásma takzvaného ohnivého kruhu na střetu kontinentálních desek. Série zemětřesení, která v červenci a srpnu zasáhla indonéský ostrov Lombok, si vyžádala téměř 500 mrtvých a více než 1300 zraněných. V roce 2004 zemětřesení a cunami zabily 226.000 lidí v 13 zemích, z toho více než 120.000 v Indonésii.