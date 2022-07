Páteční koncert Pearl Jam v Praze nebude, frontman má nemocné hlasivky

Praha - Americká kapela Pearl Jam zrušila své páteční vystoupení v Praze v O2 areně. Frontman Eddie Vedder má nemocné hlasivky po víkendovém vystoupení ve Francii na festivalu Lollapalooza, kde se nadýchal prachu a kouře z nedalekých lesních požárů. Návštěvníci dostanou peníze za zakoupené vstupenky zpět v místě nákupu, uvedla kapela na svém instagramovém profilu.

"Doufali jsme, že se Ed před zítřejším (pátečním) vystoupením uzdraví. Navštívil doktora v Praze a pokračuje v léčbě, hlas bohužel stále nemá," oznámila kapela fanouškům, kterým vyjádřila "upřímnou omluvu". "Vždycky jsme tady u vás měli památná vystoupení a jsme stejně jako vy hluboce zklamáni," napsali Pearl Jam.

Pražský koncert je již druhým, které musela kapela zrušit kvůli Vedderovým potížím s hlasivkami. Středeční koncert ve Vídni se také neuskutečnil. Frontmanův hlas podle vyjádření kapely poškodila čtyřicetistupňová vedra, prach a kouř při vystoupení 17. července nedaleko Paříže.

Pearl Jam vznikla v roce 1990 v americkém Seattle, odkud pochází i třeba Soundgarden nebo Alice in Chains. Navzdory svým sporům s "hudebním establishmentem", například společností Ticketmaster, se kapela stala jedním z nejpopulárnějších hudebních uskupení 90. let. Společně s Nirvanou patří mezi hlavní představitele rockového hudebního stylu grunge, k jehož vývoji Pearl Jam značně přispěli v roce 1991 svým albem Ten, které obsahuje hity jako Alive, Jeremy nebo Even Flow.