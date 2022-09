Páté místo je krásné, ale pomýšleli jsme výš, přiznali Šimánek s Vraštilem

Račice (Litoměřicko) - S lehce rozporuplnými pocity opouštěli vodní kanál v Račicích veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek po finálovém závodě mistrovství světa. Nejlepší česká posádka postoupila do boje o medaile v kategorii dvojskif lehkých vah po výborných výkonech ve čtvrtfinále i v semifinále, v závěrečné jízdě ale nestačila na čtveřici soupeřů a skončila pátá.

"Spokojeni nespokojeni... Jsme spokojení, ale trošku zklamaní. Páté místo je krásné, ale po jízdách jsme si, nechci říct věřili, ale pomýšleli jsme na lepší umístění," přiznal Šimánek. "Měli jsme (tady) tři výborné závody a ještě jsme potřebovali čtvrtý, který bohužel nevyšel," dodal a pokrčil rameny.

Ve finále se české dvojici nepodařilo dostat do ideálního tempa. "Stálo nás hodně sil držet se s těmi nejlepšími. To byl rozdíl oproti ostatním jízdám, kdy jsme byli vepředu, a pak, když jsme přeřazovali, tak už to výše nešlo. Čtyři lodě byly rychlejší," konstatoval šestadvacetiletý veslař. "Dávali jsme tam mnohem více úsilí, ale loď neklouzala jako předtím. Nezbývá nám nic jiného než bojovat, jako jsme bojovali předtím," doplnil Vraštil.

Pro vítězství si dojeli favorizovaní Irové Fintan McCarthy a Paul O'Donovan, kteří obhájili titul a navázali na triumfy z olympijských her v Tokiu i z letošního evropského šampionátu. "To jsou monstra. Sice jsme je prohnali v rozjížďce, ale víme, co v nich je. O'Donovan je úplný šílenec, jeden z nejvíc fit lidí na světě. Ti se jen tak nenechají porazit, i když to tak může vypadat," ocenil Vraštil výkony pětinásobných světových šampionů.

Ve finále své kvality navíc prokázali i Italové Pietro Ruta a Stefano Oppo, kteří málem nepostoupili ze čtvrtfinále, ale poté se jejich výkony v Račicích neustále zlepšovaly a nakonec brali stříbro. "Jirka to říkal už po semifinále. My se nemůžeme cítit jako favoriti. Italové jsou ověnčeni medailemi. Pietro Ruta vozí medaile posledních deset let. Skalpy, které jsme si na ně udělali v předchozích jízdách, jsou super, ale finále oni asi umí lépe," uznal Vraštil.

Výsledky na letošním MS jsou ale pro Vraštila se Šimánkem povzbuzením do další sezony, v níž se budou snažit kvalifikovat na olympijské hry v Paříži 2024. "Co to říká k naší budoucnosti? Já bych to řekl obráceně. Ukazuje to i něco o naší minulosti. Nějakou dobu spolu jezdíme a já toho mám spoustu za sebou. Je vidět, že to chvíli trvá, než se člověk naučí jezdit medaile. Nejen, že na to musí mít, musí mít natrénováno, ale musí se to ještě naučit," řekl Vraštil. Jeho parťák pak prohlásil, že s největší pravděpodobností pokračovat společně budou.

Češi si hodně vážili faktu, že se mohli představit na MS v domácím prostředí. "Osobně jsem se snažil z toho spíše čerpat energii, než že by mě to nějak sráželo dolů. Doufal jsem, že v posledních 500 metrech mi to vlije krev do žil, ale když tam nic není, ani diváci bohužel nepomůžou. Nemyslím si, že kvůli tomu byla větší nervozita," uvedl Šimánek.

Vraštil ale musí hned po MS přepnout myšlenky, už v pondělí odletí na Havaj, kde se představí na legendárním triatlonovém závodě Ironman. "Snažil jsem se celou dobu od toho myšlenky oddělovat. Když tady závodíte šest minut, necháte tam všechno, tak potom ta představa nějakého devítihodinového závodu, to je noční můra," řekl s úsměvem veslař, jenž v říjnu oslaví 40. narozeniny. "Snažil jsem se vůbec si to nepouštět do hlavy. Myslím, že ještě chvíli počkám. Snad si v letadle odpočinu," dodal.