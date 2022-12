Pastrňákův gól neodvrátil v NHL domácí prohru Bostonu, Vladař předčil Vejmelku

Utkání NHL New York Rangers - St. Loius Blues. Na snímku Jordan Binnington v New Yorku 5. prosince 2022.

New York - Útočník David Pastrňák svým 17. gólem v sezoně NHL neodvrátil první domácí prohru hokejistů Bostonu. Bruins v pondělí podlehli Vegas 3:4 po samostatných nájezdech a na vlastním ledě ztratili body až v patnáctém zápase ročníku. Souboj českých brankářů dopadl lépe pro Daniela Vladaře, jehož Calgary porazilo Arizonu s Karlem Vejmelkou 3:2.

Hokejistům Bostonu proti Vegas nevyšel vstup do zápasu. V prvních pěti minutách inkasovali dva góly a rychle prohrávali 0:2. Pod druhou branku Vegas se špatným založením útoku výrazně podepsal Pastrňák, jehož křížnou přihrávku zachytil Jonathan Marchessault a nadvakrát překonal Jeremyho Swaymana.

"Věděl jsem, že Pastrňák občas při rozehrávce riskuje křížný pas skrz vlastní obranné pásmo, a rozhodl jsem se, že ho zkusím vystihnout," popsal Marchessault situaci před druhým gólem. Když pak v úvodu druhé části zvýšil na 3:0 pro Vegas Paul Cotter, museli Bruins poprvé v domácím prostředí stahovat tříbrankové manko.

Ještě do konce druhé části stihl Boston snížit na 2:3. Nejprve se prosadil Brad Marchand a v čase 39:35 odčinil chybu z úvodu zápasu Pastrňák. Nejproduktivnější Čech v soutěži vybruslil od levého mantinelu a 257. gólem v NHL vyrovnal v historickém pořadí českých střelců desátého Martina Straku.

Ve 44. minutě srovnal Taylor Hall, na obrat už ale Bostonu nezbyly síly. V samostatných nájezdech se prosadil pouze Reilly Smith, jenž v páté sérii přisoudil Vegas bod navíc. "Je to opravdu hořká prohra. Výborně jsme se dokázali vrátit do zápasu, ale nakonec to bohužel nestačilo," řekl novinářům Pastrňák.

Do Bostonu se poprvé jako soupeř vrátil dlouholetý trenér Bruins Bruce Cassidy. "Nevěděl jsem, jakou mám očekávat reakci. Jsem rád, že mě tu přijali tak vřele. Moc si toho vážím. Jen to prohloubilo respekt, který k organizaci chovám," řekl trenér, který v červnu po šesti letech opustil bostonskou lavičku.

Brankář Vladař naskočil do třetího z posledních čtyř zápasů Calgary a dovedl tým k třetí výhře. Na domácím ledě zneškodnil 18 střel a pomohl Flames k vítězství 3:2. Vejmelka v brance Arizony inkasoval třikrát z 27 pokusů a neodvrátil pátou prohru Coyotes v řadě. Vítězství domácích hráčů řídil třemi body Nazem Kadri.

Zákrok večera si Vladař schoval do 59. minuty, kdy se bleskově přesunul proti Christianu Fischerovi a pravým betonem zneškodnil jeho střelu z ideální pozice mezi kruhy. "Vlady chytal skvěle. Neměl moc práce, ale v klíčových chvílích nás podržel a o to jde," pochválil českého brankáře Kadri.

Pavel Francouz v zápasu Colorada s Philadelphií zůstal na střídačce, ze které sledoval prohru svého týmu 3:5. V první formaci Avalanche nastoupil Martin Kaut, za 11 minut ale nebodoval. Neprosadil se ani útočník Flyers Lukáš Sedlák, jenž na ledě strávil 15 a půl minuty.

I bez zraněného Filipa Chytila zvítězili hokejisté New York Rangers nad St. Louis 6:4. Obrat z 3:4 ve třetí třetině řídil Alexis Lafreni?re. První hráč draftu z roku 2020 vstřelil gól, ke kterému přidal asistenci a v dosavadním průběhu sezony nasbíral 12 bodů.

Connor McDavid v pondělním programu vstřelil gól Washingtonu a v čele ligové produktivity zvýšil náskok na šest bodů. Dvaadvacátá branka fenomenálního Kanaďana však Oilers body nepřinesla. Capitals v Albertě zvítězili 3:2 a uspěli po dvou prohrách.

V souboji dvou kanadských celků hokejisté Vancouveru porazili Montreal 7:6 v prodloužení a bodovali podruhé za sebou. Třemi body pomohl k výhře nejproduktivnější hráč domácích Elias Pettersson.

Výsledky NHL

Boston - Vegas 3:4 po sam. nájezdech (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0) Branky: 34. Marchand, 40. Pastrňák, 44. Hall - 2. a 21. Cotter, 6. Marchessault, rozhodující sam. nájezd Reilly Smith. Střely na branku: 43:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Marchand (oba Boston), 3. Cotter (Vegas). NY Rangers - St. Louis 6:4 (2:1, 1:3, 3:0) Branky: 18. Schneider, 20. Fox, 22. Trocheck, 45. K. Miller, 49. Lafreniere, 55. Kreider - 19. Bučněvič, 21. Tarasenko, 32. Kyrou, 33. O'Reilly. Střely na branku: 24:29. Diváci: 16.682. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. K. Miller, 3. Lafreniere (všichni NY Rangers). Edmonton - Washington 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) Branky: 22. Kulak, 36. McDavid - 28. Eller, 37. Oshie, 48. Dowd. Střely na branku: 30:50. Diváci: 17.264. Hvězdy zápasu: 1. Skinner (Edmonton), 2. Dowd (NY Rangers), 3. McDavid (Edmonton) Calgary - Arizona 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Branky: 15. Dubé, 18. E. Lindholm, 56. Kadri - 34. Gostisbehere, 46. Chychrun. Střely na branku: 27:20. Daniel Vladař za Calgary odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 58 minut a 7 sekund, inkasoval tři branky z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Diváci: 16.899. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Calgary), 2. Chychrun (Arizona), 3. Tanev (Calgary). Philadelphia - Colorado 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) Branky: 8. Sanheim, 19. Laczynski, 24. DeAngelo, 50. Tippett, 59. Konecny - 4. a 59. Newhook, 58. Rantanen. Střely na branku: 34:32. Diváci: 18.361. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Sanheim, 3. DeAngelo (všichni Philadelphia). Vancouver - Montreal 7:6 v prodl. (0:4, 2:0, 4:2 - 1:0) Branky: 39. a 46. Michejev, 37. Garland, 45. Horvat, 49. Studnicka, 59. Kuzmenko, 61. E. Pettersson - 8. Caufield, 13. Suzuki, 15. Monahan, 17. Pezzetta, 56. Dvorak, 57. J. Anderson. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.420. Hvězdy zápasu: 1. E. Petterscon, 2. Michejev (oba Vancouver), 3. Suzuki (Montreal). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 24 20 1 3 96:53 41 2. Toronto 26 15 6 5 79:66 36 3. Tampa Bay 24 15 1 8 84:75 31 4. Detroit 24 12 5 7 77:76 29 5. Florida 25 12 4 9 88:83 28 6. Montreal 25 12 2 11 76:90 26 7. Buffalo 25 11 1 13 96:92 23 8. Ottawa 24 10 1 13 75:78 21 Metropolitní divize: 1. New Jersey 25 20 1 4 93:57 41 2. Carolina 25 14 5 6 74:69 33 3. NY Islanders 26 16 0 10 82:66 32 4. Pittsburgh 25 13 4 8 89:78 30 5. NY Rangers 27 12 5 10 82:80 29 6. Washington 27 11 4 12 74:85 26 7. Philadelphia 26 9 5 12 64:85 23 8. Columbus 23 8 2 13 66:92 18 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 25 14 5 6 98:72 33 2. Winnipeg 23 15 1 7 74:59 31 3. Minnesota 24 13 2 9 78:74 28 4. Colorado 23 13 1 9 78:66 27 5. Nashville 23 12 2 9 63:70 26 6. St. Louis 25 11 0 14 73:96 22 7. Arizona 23 7 4 12 61:81 18 8. Chicago 24 7 4 13 61:88 18 Pacifická divize: 1. Vegas 27 19 1 7 94:71 39 2. Seattle 24 15 3 6 88:75 33 3. Los Angeles 27 13 4 10 92:97 30 4. Edmonton 26 14 0 12 89:93 28 5. Calgary 25 12 3 10 76:76 27 6. Vancouver 26 11 3 12 91:101 25 7. San Jose 28 8 4 16 82:103 20 8. Anaheim 26 6 3 17 65:111 15