Pastrňákovy dva góly Bostonu nestačily, Rittich vychytal výhru

New York - Útočník David Pastrňák vstřelil ve čtvrtečním utkání NHL dvě branky a na jednu přihrál, ale neodvrátil porážku Bostonu s Tampou Bay 3:4 po samostatných nájezdech. Havířovský rodák má na kontě stejně jako James Neal z Edmontonu už osm zásahů a oba jsou nejlepšími střelci soutěže. David Rittich kryl 27 střel a dovedl Calgary k výhře 5:1 nad Detroitem.

Boston dal všechny góly v přesilových hrách. Pastrňák otevřel skóre v desáté minutě, když po přihrávce Patrice Bergerona vystřelil do odkryté branky. Třiadvacetiletý útočník, který minule zazářil čtyřmi trefami proti Anaheimu při výhře 4:2, tak vstřelil pět gólů Bruins v řadě a to se v klubové historii povedlo jen třem hráčům.

"Teď mi to lepí," uvedl Pastrňák, který byl zároveň u všech sedmi gólů Bostonu v posledních dvou zápasech. "Na ledě se cítím dobře. Snažím se odvést to nejlepší pro tým a soustředím se na svou hru. Ale nezískali jsme oba body a výhra je to nejvíc, na čem záleží. Tu bohužel nemáme," litoval.

Z úniku vyrovnal Brayden Point, ale Boston znovu vedl po krásné kombinaci, v níž po pasu českého útočníka usměrnil puk do odkryté branky Bergeron. Tampa Bay otočila trefami Mathieu Josepha a Kevina Shattenkirka, který si ale v 57. minutě srazil do vlastní sítě Pastrňákovu střelu z otočky.

"Myslím si, že každý z nás, co hrajeme přesilovou hru, umíme dát gól, a to je důvod, proč nám to vychází. Dává nám to různé možnosti zakončení. Když se soupeři zaměří na mě nebo Marchyho (Brad Marchand), je potřeba, aby si Torey (Krug) uvědomil, že má prostor ke střele. Tu má výbornou a přesně tohle byl základ prvního gólu. Pro soupeře je těžké nás v oslabení bránit," vysvětlil Pastrňák úspěšnost přesilových her Bostonu v utkání.

Pastrňák zaznamenal všech třináct bodů v posledních pěti zápasech (8+5) a v produktivitě soutěže je čtvrtý. Český útočník ale skvělou formu nepotvrdil v nájezdech, ve kterých Andreje Vasilevského nepřekonal. "Nájezdy jsou padesát na padesát. Mrzí mě to, protože jsme nezískali druhý bod," lamentoval Pastrňák. "Chceme se zlepšit i ve hře pět na pět. Šance jsme si po celý zápas vytvářeli, ale neproměňovali je," dodal.

Jediný gól v rozstřelu dal Steven Stamkos. V sestavě Bostonu scházel David Krejčí, který nedohrál minulé utkání pro zranění v horní části těla. Nemělo by jít o nic vážného, český útočník už ve středu bruslil.

Rittich podržel tým za bezgólového stavu, kdy pravým betonem zastavil šanci Andrease Athanasioua. Za necelé tři minuty se tečí prosadil Andrew Mangiapane a Calgary vedlo. "Snažím se ze sebe vydat to nejlepší a dodávat spoluhráčům sebevědomí. Vím, že když předvedu nějaký skvělý zákrok, tak je to povzbudí a možná dají gól. To se tentokrát stalo a jsem za to šťastný," řekl Rittich, třetí hvězda zápasu.

Rittich pustil stejně jako v minulém zápase jen jeden gól. Český brankář inkasoval v polovině utkání za stavu 2:0, kdy sice kryl sólový únik Anthonyho Manthy, ale puk neudržel a doklepl ho Darren Helm.

Calgary přidalo zbývající tři góly od 44. do 49. minuty. Smolnou situaci prožil u trefy na 4:1 Filip Hronek. Obránce Detroitu chtěl při závaru odehrát puk do bezpečí, ale trefil brusli vlastního hráče a puk se odrazil do branky. "Byl to hnusný gól, ale počítá se a mám z něho radost," řekl Deren Ryan, jemuž byl gól připsán.

Jako poslední v soutěži se premiérové výhry v sezoně dočkalo i New Jersey, které porazilo New York Rangers 5:2. Pavel Zacha mohl Devils uklidnit v závěru druhé třetiny za stavu 3:1, ale neproměnil sólový únik. Pod vítězství se podepsala asistencí jednička posledního draftu Jack Hughes. Talentovaný útočník si připsal první bod v NHL a předčil v zápase Kaapa Kakka z Rangers, který byl v červnovém draftu vybrán hned za ním.

Obránce Montrealu Victor Mete si oddechl, protože konečně vsítil v NHL premiérový gól. Povedlo se mu to ve 127. zápase a v klubové historii nečekal na první branku v soutěži nikdo déle. Jedenadvacetiletý zadák, který si v létě najal experta na střelbu, otevřel v patnácté minutě skóre. Canadiens i díky jeho trefě porazili Minnesotu 4:0.

Oslnivou formu má gólman Buffala Carter Hutton. Na ledě Los Angeles zneškodnil 47 střel, byl hlavním strůjcem výhru 3:0 a připsal si druhou nulu za sebou. Sabres, za které hraje Vladimír Sobotka, vyhráli s ním v brance všech pět zápasů a překvapivě vedou celou soutěž.

Výsledky NHL:

Boston - Tampa Bay 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 10. a 57. Pastrňák, 28. Bergeron (Pastrňák) - 20. B. Point, 31. Joseph, 56. Shattenkirk, rozhodující sam. nájezd Stamkos. Střely na branku: 37:36. Diváci: 17.193. Hvězdy zápasu: 1. B. Point (Tampa Bay), 2. Pastrňák, 3. Bergeron (oba Boston).

Montreal - Minnesota 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Branky: 15. Mete, 18. Armia, 20. Suzuki, 53. Gallagher. Střely na branku: 33:17. Diváci: 20.419. Hvězdy zápasu: 1. Mete, 2. Suzuki, 3. Gallagher (všichni Montreal).

New Jersey - NY Rangers 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 13. Coleman, 23. Palmieri, 33. Wood, 53. N. Gusev, 60. P.K. Subban - 7. DeAngelo, 43. Fast. Střely na branku: 38:31. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. J. Hughes, 3. Tennyson (všichni New Jersey).

St. Louis - Vancouver 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 15. Fabbri, 23. Pietrangelo, 24. Tarasenko - 23. Ferland, 34. J.T. Miller, 53. Horvat, rozhodující sam. nájezd Leivo. Střely na branku: 37:32. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Leivo (Vancouver), 2. Pietrangelo (St. Louis), 3. Horvat (Vancouver).

Winnipeg - NY Islanders 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky: 14. Ehlers - 28. a 40. Barzal, 60. Josh Bailey. Střely na branku: 33:26. Diváci: 15.063. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Varlamov (oba NY Islanders), 3. Ehlers (Winnipeg).

Calgary - Detroit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky: 12. Mangiapane, 30. E. Lindholm, 44. S. Bennett, 45. D. Ryan, 49. Giordano - 31. Helm. Střely na branku: 36:28. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval jeden gól z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 96,43 procenta. Diváci: 18.232. Hvězdy zápasu: 1. D. Ryan, 2. Giordano, 3. Rittich (všichni Calgary).

Arizona - Nashville 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 11. a 46. Kessel, 7. Dvorak, 35. Chychrun, 58. Söderberg - 24. Fabbro, 57. Bonino. Střely na branku: 32:25. Diváci: 13.521. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Schmaltz, 3. Keller (všichni Arizona).

Vegas - Ottawa 3:2 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 5. R. Smith, 14. Holden, rozhodující sam. nájezd Marchessault - 6. Chabot, 45. Pageau. Střely na branku: 54:39. Diváci: 18.171. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. R. Smith, 3. Holden (všichni Vegas).

Los Angeles - Buffalo 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky: 3. a 23. Mittelstadt, 6. Sheary. Střely na branku: 47:24. Diváci: 17.605. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Mittelstadt (oba Buffalo), 3. Carter (Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 8 6 1 1 30:18 13 2. Boston 7 5 1 1 19:14 11 3. Tampa Bay 7 4 1 2 27:21 9 4. Toronto 8 4 1 3 31:28 9 5. Montreal 7 3 2 2 26:24 8 6. Florida 6 2 2 2 19:24 6 7. Detroit 7 3 0 4 18:26 6 8. Ottawa 6 1 1 4 14:22 3

Metropolitní divize:

1. Carolina 8 6 0 2 28:21 12 2. Pittsburgh 7 5 0 2 28:18 10 3. Washington 8 4 2 2 26:26 10 4. NY Islanders 7 4 0 3 18:18 8 5. Columbus 6 3 0 3 14:20 6 6. Philadelphia 5 2 1 2 14:15 5 7. NY Rangers 4 2 0 2 13:14 4 8. New Jersey 7 1 2 4 18:31 4

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 6 5 1 0 24:15 11 2. St. Louis 7 3 3 1 22:24 9 3. Nashville 7 4 0 3 30:28 8 4. Winnipeg 9 4 0 5 27:33 8 5. Chicago 4 1 1 2 12:13 3 6. Dallas 8 1 1 6 15:26 3 7. Minnesota 7 1 0 6 14:29 2

Pacifická divize:

1. Edmonton 7 6 0 1 29:19 12 2. Anaheim 7 5 0 2 18:12 10 3. Vegas 8 5 0 3 29:21 10 4. Calgary 8 4 1 3 23:22 9 5. Vancouver 6 4 0 2 22:14 8 6. Arizona 6 3 1 2 16:11 7 7. San Jose 7 3 0 4 18:24 6 8. Los Angeles 7 2 0 5 20:31 4