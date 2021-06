Pastrňákovi tři body a Krejčího gól k výhře Bostonu nevedly

Hokejista Bostonu David Pastrňák (vpravo) a Casey Cizikas z New Yorku Islanders.

Hokejista Bostonu David Pastrňák (vpravo) a Casey Cizikas z New Yorku Islanders. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - V pátém zápase série 2. kola play off NHL mezi Bostonem a New York Islanders se dařilo českým hokejistům, dva góly i asistence Davida Pastrňáka ani branka Davida Krejčího však prohru Bostonu 4:5 nezvrátily. Hokejisté Islanders vyhráli podruhé za sebou a otočili stav série na 3:2. O vítězi Severní divize rozhodl už čtvrtý zápas, Montreal porazil Winnipeg 3:2 v prodloužení a stal se prvním semifinalistou.

Pastrňák otevřel skóre ve 2. minutě, kdy tvrdou ranou z vrcholku levého kruhu poprvé v zápase prostřelil Semjona Varlamova. Druhou branku přidal havířovský rodák ve čtvrté minutě třetí části za stavu 2:5 a vystřelil Bruins naději na zvrat. Boston v 55. minutě přiblížil k prodloužení svým druhým gólem v letošním play off Krejčí, vyrovnat ale Bruins nedokázali.

"Je to frustrující. Chtěli jsme vyrovnat, ale potřebovali bychom o pár minut víc. Byli jsme lepším týmem, ale bohužel jsme toho nedokázali využít. Musíme dnešní utkání hodit za hlavu a soustředit se na důležitou bitvu na ledě Islanders," řekl Pastrňák, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Islanders získali rozhodující náskok ve druhé třetině. Na branku Kylea Palmieriho dokázal individuální akcí odpovědět Brad Marchand, ale přesné trefy Joshe Baileyho a Jordana Eberleho zařídily "Ostrovanům" dvoubrankové vedení. V úvodu třetího dějství se prosadil ještě Brock Nelson.

Bruins byli aktivnější, soupeře přestříleli 44:19, ale trápili se v oslabení. Islanders využili tři početní výhody ze čtyř a hlavně díky přesilovkovým gólům získali mečbol. "Oslabení musíme zlepšit. Poté, co nám ze sestavy vypadli Brandon Carlo a Kevan Miller, kteří odehráli spoustu minut, se v oslabení trápíme. Kluci, kteří je ve speciální formaci nahradili, bohužel nejsou v defenzivě tak dominantní. Do příštího utkání musíme bránění přesilovek vylepšit," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Pastrňák se díky třem bodům posunul na druhé místo produktivity letošních vyřazovacích bojů a s bilancí 7+7 ztrácí na Nikitu Kučerova (5+12) z Tampy Bay tři body. V historické tabulce Čechů bostonský kanonýr přeskočil Ondřeje Paláta a se 67 body z play off drží sedmé místo. Průběžně třetí David Krejčí (122) se přiblížil druhému Patriku Eliášovi (125) na rozdíl tří bodů.

Montreal zdolal Winnipeg 3:2 v prodloužení, sérii ovládl 4:0 na zápasy a jako první tým si zajistil účast v semifinále. Postupový gól Canadiens vstřelil ve druhé minutě prodloužení nejproduktivnější hráč týmu Tyler Toffoli.

Montrealu se povedl začátek. V deváté minutě využil přesilovku švédský obránce Erik Gustafsson a náskok zvýšil v závěru první třetiny Artturi Lehkonen. Jets srovnali ve druhé části zásluhou Logana Stanleyho. Kanadský bek nachytal Careyho Price dvakrát ranou na přední tyč a vstřelil první dva góly v bojích o Stanleyův pohár v kariéře. Střelecky aktivní Montreal se ve druhé půlce zápasu hnal za vedoucím gólem, ale ani jednou ze 14 pokusů neuspěl.

V prodloužení se již hráči Canadiens dočkali. Cole Caufield našel křižnou přihrávkou osamoceného Toffoliho a kanonýr, jenž ve zkrácené základní části vstřelil 28 branek, se z ideální pozice nemýlil. Toffoli se stal pátým hráčem Montrealu od roku 1996, který v play off dokázal bodovat šestkrát v řadě.

Montreal vyhrál sedmý zápas za sebou a drží nejdelší klubovou sérii výher v play off od roku 1993, kdy naposledy získal Stanley Cup. "Letos můžeme napsat svůj vlastní příběh," odmítl srovnání s bezmála třicet let starým úspěchem trenér Dominique Ducharme.

Habs přes druhé kolo prošli poprvé od ročníku 2013/14, tehdy ve finále Východní konference nestačili na New York Rangers. "Jsme rádi, že jsme postoupili mezi nejlepší čtyři týmy, ale čeká nás ještě spousta práce," řekl brankář Price.

2. kolo play off NHL:

Severní divize - 4. zápas:

Montreal - Winnipeg 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 9. E. Gustafsson, 20. Lehkonen, 62. Toffoli – 22. a 26. Stanley. Střely na branku: 42:16. Diváci: 2500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Toffoli (Montreal), 2. Stanley (Winnipeg), 3. Lehkonen (Montreal). Konečný stav série 4:0.

Východní divize - 5. zápas:

Boston - New York Islanders 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Branky: 2. a 44. Pastrňák, 28. Marchand (Pastrňák), 55. Krejčí – 19. Barzal, 25. Palmieri, 35. Josh Bailey, 37. Eberle, 42. B. Nelson. Střely na branku: 44:19. Diváci: 17.400. Hvězdy zápasu: 1. Josh Bailey (New York Islanders), 2. Pastrňák, 3. Marchand (oba Boston). Stav série 2:3.