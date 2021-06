Pastrňákovi tři body a Krejčího gól k výhře Bostonu nevedly

New York - V pátém zápase série 2. kola play off NHL mezi Bostonem a New York Islanders se dařilo českým hokejistům. Dva góly a asistence Davida Pastrňáka ani branka Davida Krejčího však prohru Bostonu 4:5 nezvrátily. Hokejisté New York Islanders vyhráli podruhé za sebou a otočili stav série na 3:2. O vítězi Severní divize rozhodl už čtvrtý zápas 2. kola play off. Montreal porazil Winnipeg 3:2 v prodloužení a stal se prvním semifinalistou letošního ročníku.

Pastrňák otevřel skóre zápasu ve 2. minutě, kdy tvrdou ranou z vrcholku levého kruhu poprvé v zápase prostřelil Semjona Varlamova. Svou druhou branku přidal havířovský rodák ve čtvrté minutě třetí části za nepříznivého stavu 2:5 a vystřelil Bruins naději na zvrat v zápase. Bruins v 55. minutě přiblížil k prodloužení svým druhým gólem v letošním play off Krejčí, vyrovnat ale hráči Bostonu nedokázali.

Islanders získali rozhodující náskok ve druhé třetině. Na branku Kylea Palmieriho ještě individuální akcí dokázal odpovědět Brad Marchand, ale přesné trefy Joshe Baileyho a Jordana Eberleho zařídily ostrovanům dvoubrankové vedení. V úvodu třetího dějství se prosadil ještě Brock Nelson, jehož gól se nakonec ukázal jako vítězný.

Pastrňák (7+7) se díky třem bodům posunul na druhé místo produktivity letošních vyřazovacích bojů, na prvního Nikitu Kučerova (5+12) z Tampy Bay ztrácí tři zápisy. V historické tabulce českých hokejistů bostonský kanonýr přeskočil Ondřeje Paláta a dostal se do elitní desítky bodování play off. Průběžně třetí David Krejčí (122) se díky vstřelenému gólu přiblížil druhému Patrikovi Eliášovi (125) na rozdíl tří bodů.

Montreal zdolal Winnipeg 3:2 v prodloužení, celou sérii ovládl 4:0 na zápasy a jako první tým si zajistil účast v semifinále Stanley Cupu. Postupový gól Canadiens vstřelil ve druhé minutě prodloužení nejproduktivnější hráč týmu Tyler Toffoli.

2. kolo play off NHL:

Severní divize - 4. zápas:

Montreal - Winnipeg 3:2 v prodl. Konečný stav série 4:0.

Východní divize - 5. zápas:

Boston - New York Islanders 4:5. Stav série 2:3.