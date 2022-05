Pastrňákova pozitivita byla jedním z klíčových důvodů bronzu, řekl Jalonen

Hokejisté se s příletem lehce opozdili, zpoždění nabrali už při odletu z Tampere. Hráči se po přistání čekajícím příznivcům trpělivě podepisovali a fotili se s nimi. Vítali se s rodinami. Na útočníka Hynka Zohornu čekal jeho mladší bratr Radim, hráč Pittsburghu.

"Let by trošku zpožděný, ale bylo to v pohodě. Měli jsme strašně moc báglů, medaile byly trošku těžší... Nakonec jsme tady a zdraví," prohlásil kanonýr David Pastrňák, který ozdobil duel o bronz hattrickem.

"Byli jsme na hotelu všichni společně s rodinami. Dali jsme si výbornou večeři a nějaké pivko. Bylo to super. Na pár hodin jsem se i vyspal. Ráno byl brzký autobus. Doufejme, že se dneska ještě sejdeme," řekl Pastrňák a nechtěl prozradit, kde budou oslavy pokračovat. "Takhle, my to ještě určené nemáme. Samozřejmě se sejdeme a hledejte," smál se se sedmi góly nejlepší kanonýr šampionátu.

Opora San Jose Tomáš Hertl si také první medaili v kariéře na reprezentační scéně užíval. "Bylo tam všechno možné, hodně zpívání a tancování. Polejval se trenér... Potom na hotelu, je to nejlepší si zazpívat s klukama české písničky. Byli jsme hlavně pohromadě, všichni jsme si to užili a ještě užijeme. Máme ještě týmovou večeři, probereme a uvidíme, jak to bude dál," popsal plány dalších oslav Hertl, jemuž asistoval v náruči u rozhovoru devatenáctiměsíční syn Tobias.

"Měsíc jsem ho neviděl, tak už jsem se hrozně těšil. Chtěl jsem mu přivézt placku, aby to nebylo, že jsem byl měsíc pryč bezdůvodně. Uvidíme, jestli si s ní bude hrát. Je dost těžká, to jsem ani tak nečekal. Už doma si hrál s vlajkou, stál u hymny. Když padl gól, tak zvedl ruce a křičel. Ještě je malý a moc toho neřekne, ale když vidí v televizi hokej, tak hned říká: 'Táta, táta...' Když vám to manželka posílá po zápase, tak to vždycky zahřeje," řekl dojatý otec.

"Bylo to moc pěkné. Užili jsme si to s klukama. Zůstali jsme v hotelu, nešli jsme ven a byli jsme v partě. Končili jsme a bylo světlo ve Finsku, ale tam je už dřív, takže třeba do tří do čtyř. Zpívali jsme, něco jsme popili a prostě jsme slavili," popsal radovánky s bronzem na krku brankář Marek Langhamer.

Hráč Ilvesu Tampere tím pádem nemusel dělat průvodce spoluhráčům nočním městem. "Měli jsme tam rodiny a všechno, co jsme potřebovali, bylo na hotelu. Neměli jme potřebu někam jinam chodit," doplnil Langhamer, podle něhož bylo cítit, že první medaile po deseti letech má pro hokejisty obrovskou cenu. "Slavili jsem to jako zlato. Je to super zážitek na celý život," dodal gólman, který v duelu o bronz od druhé třetiny nahradil jedničku Karla Vejmelku.