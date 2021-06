Pastrňákova asistence k výhře Bostonu nevedla, Montreal vyřadil Toronto

Hokejista Bostonu David Pastrňák a Jordan Eberle z New Yorku Islanders.

New York - Asistence českého hokejového útočníka Davida Pastrňáka Bostonu k druhému vítězství ve čtvrtfinále play-off NHL nepomohla. Hokejisté New York Islanders porazili Bruins 4:3 v prodloužení a srovnali stav série na 1:1. Montreal v rozhodujícím sedmém zápase série vyhrál v Torontu 3:1 a stal se posledním celkem, který si zajistil postup do druhého kola play-off NHL.

Boston vstoupil do utkání proti Islanders aktivně a od třetí minuty zásluhou gólu Charlieho Coyla vedl 1:0. Islanders otočili vývoj zápasu třemi góly ve druhé části, postupně se prosadili Josh Bailey, Kyle Palmieri a Jean-Gabriel Pageau.

Na 2:3 z pohledu Bruins snížil po Pastrňákově asistenci v polovině třetí třetiny Patrice Bergeron a vyrovnání obstaral v 56. minutě v přesilové hře Brad Marchand. V prodloužení se na branku čekalo do 14. minuty, kdy se po chybě hráčů Bostonu v rozehrávce dostal do úniku Casey Cizikas a sám proti Tuukkovi Raskovi nezaváhal.

Montreal zdolal Toronto potřetí za sebou a poprvé po šesti letech se probojoval mezi nejlepší osmičku soutěže. Hlavní podíl na rozhodující výhře Canadiens měl golman Carey Price, který držel až do 59. minuty čisté konto. Při závěrečné hře bez brankáře ho překonal William Nylander, jeho gól ale na postupu Montrealu nic nezměnil. Canadiens se ve druhém kole play-off utkají s Winnipegem, který vyřadil Edmonton v nejkratší možné době.

1. kolo play off NHL:

Severní divize - 7. zápas:

Toronto - Montreal 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 59. W. Nylander – 24. Gallagher, 36. Perry, 58. Toffoli. Střely na branku: 31:23. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Gallagher (oba Montreal), W. Nylander (Toronto). Konečný stav série 3:4.

2. kolo:

Východní divize - 2. zápas:

Boston - New York Islanders 3:4 v prodl. (1:0, 0:3, 2:0 - 0:1)

Branky: 3. Coyle, 51. Bergeron (Pastrňák), 56. Marchand – 27. Josh Bailey, 31. Palmieri, 38. Pageau, 75. Cizikas. Střely na branku: 42:39. Diváci: 17.400. Hvězdy zápasu: 1. Cizikas (New York Islanders), 2. Marchand, 3. Bergeron (oba Boston). Stav série 1:1.