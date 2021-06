Pastrňákova asistence k výhře Bostonu nevedla, Montreal vyřadil Toronto

New York - Asistence českého útočníka Davida Pastrňáka nepomohla Bostonu k druhému vítězství ve čtvrtfinále play off NHL. Hokejisté New York Islanders porazili Bruins 4:3 v prodloužení a srovnali stav série na 1:1. Montreal v rozhodujícím sedmém zápase série vyhrál v Torontu 3:1 a stal se posledním celkem, který si zajistil postup do druhého kola Stanley Cupu.

Boston vstoupil do utkání proti Islanders aktivně a od třetí minuty zásluhou gólu Charlieho Coylea vedl. Hosté otočili vývoj zápasu třemi brankami ve druhé části, postupně se prosadili Josh Bailey, Kyle Palmieri a Jean-Gabriel Pageau.

Na 2:3 z pohledu Bruins snížil po Pastrňákově asistenci v polovině třetí třetiny Patrice Bergeron a vyrovnání obstaral v 56. minutě v přesilové hře Brad Marchand. Pastrňák s deseti body zůstává nejproduktivnějším hráčem Bostonu v play off. V kanadském bodování bojů o Stanleyův pohár patří havířovskému rodákovi čtvrtá pozice, lépe na tom jsou pouze Nathan MacKinnon a Gabriel Landeskog z Colorada a ofenzivní lídr Tampy Bay Nikita Kučerov.

V prodloužení se na branku čekalo do 15. minuty, kdy se po chybě obránce Bostonu Jeremyho Lauzona v rozehrávce dostal do úniku Casey Cizikas a sám proti Tuukkovi Raskovi nezaváhal. Kanadský útočník se ve vyřazovacích bojích prosadil poprvé od roku 2015.

"Od mé poslední trefy v play off uběhla opravdu dlouhá doba, myslel jsem na to. Je jasné, že chci týmu pomáhat góly, ale není to na ledě můj hlavní úkol. Společně s kluky z formace chceme udělat v soupeřově hře zmatek a připravit dobrou pozici pro spoluhráče, kteří přijdou po nás," nastínil úkoly čtvrté formace Islanders její centr Cizikas.

Po čtyřech zápasech dostal v brance Islanders přednost Semjon Varlamov před krajanem Iljou Sorokinem. Třiatřicetiletý Rus kryl 39 střel a potvrdil, že se mu v této sezoně na Boston daří. V součtu se základní částí vychytal Islanders šestou výhru ze sedmi zápasů, do kterých proti Bruins nastoupil.

Český centr David Krejčí odehrál bezmála 23 minut a se sedmi střeleckými pokusy byl nejaktivnějším střelcem zápasu. Po třech asistencích z minulého utkání tentokrát vyšel bodově naprázdno.

Montreal zdolal Toronto potřetí za sebou a poprvé po šesti letech se probojoval mezi nejlepší osmičku soutěže. Hlavní podíl na rozhodující výhře Canadiens měl gólman Carey Price, který držel až do 59. minuty čisté konto. Při závěrečné hře bez brankáře ho překonal William Nylander, jeho gól ale na postupu Montrealu nic nezměnil.

"Dnes jsme předvedli nejlepší týmový výkon za celou sezonu. Potvrdili jsme dobré výkony z posledních zápasů a došli jsme si pro postup. Rozhodujícím faktorem bylo páté utkání, které jsme zvládli v prodloužení. Tato důležitá výhra nás nakopla do dalšího průběhu série," řekl hlavní strůjce montrealského postupu.

Vítěznou branku zápasu vstřelil Corey Perry, který i díky svému druhému gólu v letošních vyřazovacích bojích stále může snít o zisku druhého Stanley Cupu v kariéře. Šestatřicetiletý kanadský útočník, člen prestižního Triple Gold Clubu, získal nejcennější klubovou hokejovou trofej v ročníku 2006/2007 s Anaheimem. Nejblíže druhé výhře byl zkušený kanadský křídelník v minulé sezoně, kdy došel s Dallasem až do finále, ve kterém Stars podlehli Tampě Bay 2:4 na zápasy.

V Severní divizi zvládly první kolo týmy, které v základní části skončily na třetím a čtvrtém místě. Canadiens se ve druhém kole utkají s Winnipegem, který nečekaně rychle vyřadil Edmonton, hráči Jets se radovali již po čtyřech zápasech.

1. kolo play off NHL:

Severní divize - 7. zápas:

Toronto - Montreal 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 59. W. Nylander – 24. Gallagher, 36. Perry, 58. Toffoli. Střely na branku: 31:23. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Gallagher (oba Montreal), W. Nylander (Toronto). Konečný stav série 3:4.

2. kolo:

Východní divize - 2. zápas:

Boston - New York Islanders 3:4 v prodl. (1:0, 0:3, 2:0 - 0:1)

Branky: 3. Coyle, 51. Bergeron (Pastrňák), 56. Marchand – 27. Josh Bailey, 31. Palmieri, 38. Pageau, 75. Cizikas. Střely na branku: 42:39. Diváci: 17.400. Hvězdy zápasu: 1. Cizikas (New York Islanders), 2. Marchand, 3. Bergeron (oba Boston). Stav série 1:1.

Kanadské bodování play off:

1. MacKinnon (Colorado) 5 12 (8+4) 2. Kučerov (Tampa Bay) 7 12 (3+9) 3. Landeskog (Colorado) 5 11 (4+7) 4. Pastrňák (Boston) 7 10 (5+5) 5. Huberdeau (Florida) 6 10 (2+8) 6. Beauvillier (NY Islanders) 8 9 (4+5) 7. Rantanen (Colorado) 5 9 (2+7) 8. Pageau (NY Islanders) 8 9 (2+7) 9. Hedman (Tampa Bay) 7 9 (0+9) 10. W. Nylander (Toronto) 7 8 (5+3) 36. Nečas (Carolina) 7 5 (2+3) 45. Krejčí (Boston) 7 5 (0+5) 86. Palát (Tampa Bay) 7 3 (2+1) 140. Gudas (Florida) 6 2 (1+1)