Pastrňák získal ve Zlaté hokejce rekordní páté vítězství za sebou

Praha - Útočník David Pastrňák vyhrál popáté za sebou tradiční anketu Zlatá hokejka o nejlepšího českého hokejistu sezony. Kanonýr Bostonu se stal prvním hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Druhý byl vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay Ondřej Palát, třetí další útočník a Pastrňákův spoluhráč z Bostonu David Krejčí.

Pětadvacetiletý havířovský rodák Pastrňák vyhrál 53. ročník ankety jen o 20 bodů, což je nejmenší náskok od začátku jeho vítězné šňůry v roce 2017, kdy na trůnu vystřídal stále hrající legendu Jaromíra Jágra. S ním držel do dneška společně dosavadní rekord čtyř vítězství v řadě. Jágrovi se to podařilo v letech 2005 až 2008. Třetí Krejčí zůstal zpět o dalších 134 bodů.

Pastrňák se s počtem pěti prvenství odpoutal od Vladimíra Martince a vyrovnal se jiné legendě českého hokeje a dalšímu olympijskému vítězi z Nagana vedle Jágra - brankáři Dominiku Haškovi. Jágr přehledu vítězů nadále jasně vládne s 12 triumfy.

Ve finálové desítce je tentokrát devět hráčů, kteří odehráli sezonu v NHL, jeden pak z Kontinentální ligy.

Za Krejčím, jenž nedávno posílil extraligovou Olomouc, se seřadili útočníci Martin Nečas (Carolina), Dominik Kubalík (Chicago), Dmitrij Jaškin, jenž si jako nejlepší kanonýr poslední sezony KHL v dresu Dynama Moskva vysloužil návrat do NHL a podepsal smlouvu s Arizonou, a Jakub Voráček (Philadelphia). Následují obránce Filip Hronek (Detroit), útočník Jakub Vrána (Washington/Detroit) a brankář Vítek Vaněček (Washington).

53. ročník ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 492 bodů, 2. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL) 472, 3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 338, 4. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 300, 5. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks/NHL) 255, 6. Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL) 246, 7. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL), 239, 8. Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL) 231, 9. Jakub Vrána (Washington Capitals/Detroit Red Wings/NHL) 151, 10. Vítek Vaněček (Washington Capitals/NHL) 136.

Další pořadí:

11. Jan Kovář (EV Zug/Švýc.) 168, 12. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 160, 13. Šimon Hrubec (Kunlun Red Star/KHL; Avangard Omsk/KHL) 138, 14. Matěj Stránský (HC Oceláři Třinec) 90, 15. Pavel Zacha (New Jersey Devils/NHL) 77, 16. Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň) 44, 17. Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk/KHL) 42, 18. Jan Rutta (Tampa Bay Lightning/NHL) 41, 19. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg/KHL) 32, 20. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.) 26, 21. Jakub Flek (HC Karlovy Vary) 24, 22. Radko Gudas (Florida Panthers/NHL) 23, 23. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 22, 24. Filip Zadina (HC Oceláři Třinec; Detroit Red Wings/NHL) 19, 25. Michal Řepík (HC Sparta Praha) 17, 26. Petr Mrázek (Carolina Hurricanes/NHL) 14, 27. Radan Lenc (Bílí Tygři Liberec), Michael Špaček (Tappara Tampere/Fin.; HC Oceláři Třinec), Jakub Zbořil (HC Kometa Brno; Boston Bruins/NHL) všichni 12, 30. David Šťastný (BK Mladá Boleslav) 10, 31. David Rittich (Calgary Flames/NHL; Toronto Maple Leafs/NHL) 8, 32. Michal Birner (Bílí Tygři Liberec), Roman Will (Traktor Čeljabinsk/NHL) oba 7, 34. Dominik Lakatoš (HC Vítkovice Ridera), Petr Vrána (HC Oceláři Třinec) oba 6, 36. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.; San Diego Gulls/AHL), Viktor Hübl (HC Verva Litvínov), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk/KHL; HC Dynamo Pardubice) všichni 5, 39. Daniel Vladař (HC Dynamo Pardubice; Boston Bruins/NHL; Providence Bruins/AHL) 4, 40. Oscar Flynn (BK Mladá Boleslav), Jiří Sekáč (Avangard Omsk/KHL), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL), Vladimír Sobotka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.; HC Sparta Praha) všichni 2, 44. Dominik Furch (Dinamo Minsk/KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL) oba 1.