Pastrňák zaznamenal gól a asistenci, skórovali i Hertl a Kubalík

New York - David Pastrňák se v NHL gólem a asistencí podílel na domácí výhře hokejistů Bostonu nad San Jose 4:3 a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Jednou skóroval i hostující Tomáš Hertl, první porážce Sharks po čtyřech výhrách však nezabránil. Dominik Kubalík svou třetí brankou v začínající sezoně neodvrátil domácí prohru Chicaga s Detroitem 3:6. V dresu hostů připravil jeden gól Filip Zadina, který si v šestém zápase připsal třetí kanadský bod.

Pastrňák a Hertl zaznamenali druhou branku v ročníku, nastoupili i Tomáš Nosek a Radim Šimek. Skóre utkání v Bostonu otevřela už po necelé půlminutě souhra elitní formace Bruins, na jejímž konci stál Marchand. Ještě v první třetině zvýšil Pastrňák v přesilovce střelou z kruhu už na 3:0, ale San Jose ještě před sirénou snížilo.

Ve druhé třetině odskočili domácí po trefě DeBruska znovu na rozdíl tří gólů, ale v závěrečném dějství zápas zdramatizovaly trefy Hertla a Meiera. K vyrovnání hostům nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře.

Chicagu se na prahu nové sezony vůbec nedaří. Tým trenéra Jeremyho Collitona stále čeká na první výhru v ročníku a s pouhým jedním bodem ze šesti utkání je nejhorší v celé NHL. "Dnes jsme oproti předchozím duelům udělali krok zpět. Proti Islanders a Vancouveru jsme se herně prezentovali mnohem lépe, jen jsme za to nebyli odměněni. Dnes jsme se vrátili k projevu z úvodních zápasů, který nás dostal do této nepříjemné situace, a zaplatili jsme za to další prohrou," řekl Colliton.

V utkání s Red Wings přišli Blackhawks o lepší výsledek ve druhé třetině, kterou prohráli 1:4. Na tříbrankovou smršť Detroitu, která přišla mezi 25. a 30. minutou, zareagoval Kubalík. Nejlepší střelec týmu se v přesilové hře na pravém kruhu opřel do puku a snížil na 2:4.

U jeho trefy asistoval také Jonathan Toews, jenž v souboji s Detroitem zaznamenal první dva body po více než roce. Kapitán Chicaga, který kvůli nemoci vynechal celou minulou sezonu, se naposledy prosadil v pátém zápase osmifinále play off v roce 2020 proti Vegas.

Na Kubalíkovu branku však ještě před koncem druhé části odpověděl devatenáctiletý švédský útočník Lucas Raymond a poslal Detroit zpět do třígólového trháku.

Na začátku třetího dějství snížil Henrik Borgström, ale definitivní podobu výsledku dal v čase 47:00 svým třetím gólem v duelu Raymond. Čtvrtý hráč loňského draftu vstřelil první hattrick v NHL a stal se druhým hráčem v klubové historii, kterému se povedlo dosáhnout na třígólový zápis před dvacátými narozeninami. Napodobil současného generálního manažera Red Wings Steva Yzermana.

"Po včerejším těžkém večeru, kdy jsme prohráli 1:6 v Montrealu, jsme si zlepšili náladu. Pro mě to je samozřejmě výjimečné,” řekl Raymond. “Výborně využil nabídnuté příležitosti, hraje v dobré lajně s kvalitními spoluhráči. Hattrickem si jen potvrdil, že je na dobré cestě," uvedl na adresu talentovaného švédského útočníka trenér Jeff Blashill.

Hokejisty Vegas, podobně jako Chicago, nezastihl úvod sezony v ideální formě. Golden Knights na vlastním ledě podlehli New York Islanders 0:2 a prohráli počtvrté v řadě. Jediné dosavadní vítězství získalo Vegas v úvodním duelu proti nováčkovi ze Seattlu.

Výhru Islanders vychytal brankář Ilja Sorokin, který kryl všech 42 střel a navázal na čisté konto ze sobotního duelu proti Arizoně. O branky vítězů se postarali Josh Bailey a Mathew Barzal.

Hokejisté Minnesoty nestačili na domácím ledě na Nashville a poprvé v ročníku prohráli. O pátou výhru v sezoně se připravili v první třetině, ve které třikrát inkasovali. Predators díky trefě Romana Josiho a dvěma brankám Ryana Johansena odskočili na 3:0 a pohodlný náskok si hlídali až do konce utkání. K výhře 5:2 přispěl čtyřmi body (1+3) kapitán Josi.

Vítěznou premiéru v NHL zažil brankář Connor Ingram, který v brance Predators zlikvidoval 33 střel Minnesoty. Český gólman David Rittich, který před sezonou podepsal s Nashvillem roční smlouvu na 1,25 milionu dolarů, chyběl týmu kvůli covidovému protokolu.

Statistika nedělních zápasů NHL:

Boston - San Jose 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)

Branky: 1. Marchand (Pastrňák), 4. Forbort, 17. Pastrňák, 26. DeBrusk - 17. Weatherby, 54. Hertl, 56. Meier. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. Forbort (všichni Boston).

Minnesota - Nashville 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)

Branky: 32. Bjugstad, 40. N. Sturm – 6. a 13. Johansen, 4. Josi, 34. F. Forsberg, 39. Jeannot. Střely na branku: 35:29. Diváci: 16.014. Hvězdy zápasu: 1. Johansen, 2. Ingram, 3. Josi (všichni Nashville).

Chicago - Detroit 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Branky: 13. T. Johnson, 33. D. Kubalík, 42. Borgström – 6., 39. a 47. L. Raymond, 25. Rowney, 28. Naměstnikov (Zadina), 30. Bertuzzi. Střely na branku: 35:37. Diváci: 19.042. Hvězdy zápasu: 1. L. Raymond, 2. Bertuzzi, 3. Dylan Larkin (všichni Detroit).

Vegas - NY Islanders 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Bailey, 48. Barzal. Střely na branku: 42:26. Diváci: 17.699. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Barzal, 3. Barzal (všichni NY Islanders).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 5 5 0 0 22:9 10 2. Buffalo 5 3 1 1 14:10 7 3. Detroit 6 3 1 2 20:21 7 4. Boston 4 3 0 1 14:11 6 5. Tampa Bay 5 2 1 2 15:21 5 6. Toronto 6 2 1 3 12:19 5 7. Ottawa 5 2 0 3 10:12 4 8. Montreal 6 1 0 5 10:20 2

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 6 4 1 1 14:13 9 2. Carolina 4 4 0 0 18:7 8 3. Pittsburgh 5 3 2 0 23:12 8 4. Washington 5 3 2 0 19:11 8 5. NY Islanders 6 3 1 2 15:15 7 6. New Jersey 4 3 0 1 11:10 6 7. Columbus 5 3 0 2 15:14 6 8. Philadelphia 4 2 1 1 18:13 5

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 4 4 0 0 22:11 8 2. Minnesota 5 4 0 1 17:16 8 3. Dallas 5 3 0 2 11:11 6 4. Winnipeg 5 2 1 2 20:19 5 5. Colorado 5 2 0 3 15:20 4 6. Nashville 6 2 0 4 17:19 4 7. Arizona 5 0 1 4 8:25 1 8. Chicago 6 0 1 5 12:27 1

Pacifická divize:

1. Edmonton 5 5 0 0 24:13 10 2. San Jose 5 4 0 1 19:11 8 3. Vancouver 6 3 1 2 18:18 7 4. Calgary 4 2 1 1 11:11 5 5. Anaheim 6 2 1 3 17:20 5 6. Los Angeles 5 1 1 3 14:17 3 7. Seattle 6 1 1 4 13:23 3 8. Vegas 5 1 0 4 10:19 2

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 5 13 (6+7) 2. Draisaitl (Edmonton) 5 11 (4+7) 3. Ovečkin (Washington) 5 10 (5+5) 4. Bertuzzi (Detroit) 5 9 (6+3) Connor (Winnipeg) 5 9 (6+3) Kopitar (Los Angeles) 5 9 (6+3) 7. Kuzněcov (Washington) 5 9 (4+5) Stamkos (Tampa Bay) 5 9 (4+5) 9. Couture (San Jose) 5 8 (3+5) Meier (San Jose) 5 8 (3+5) 55. Pastrňák (Boston) 4 5 (2+3) 72. Voráček (Columbus) 5 5 (0+5) 103. Faksa (Dallas) 5 4 (1+3) Simon (Pittsburgh) 5 4 (1+3) 139. D. Kubalík (Chicago) 6 3 (3+0) 146. Zacha (New Jersey) 4 3 (2+1) 149. Hertl (San Jose) 5 3 (2+1) Palát (Tampa Bay) 5 3 (2+1) 182. Zadina (Detroit) 6 3 (1+2)