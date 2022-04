Pastrňák zařídil Bostonu vítězství nad Rangers, skórovali také Hertl s Vránou

Bostonští Taylor Hall (uprostřed), David Pastrňák (vpravo) a Erik Haula oslavují Hallův gól proti New Yorku Rangers v utkání hokejové NHL, které se hrálo 23. dubna 2022.

New York - David Pastrňák se po zranění vrátil do sestavy Bostonu a dvěma body za gól a asistenci se podílel na vítězství 3:1 nad NY Rangers. Pětadvacetiletý český útočník dosáhl na jubilejní 500. bod v soutěži a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Skórovali také Jakub Vrána a Tomáš Hertl. David Kämpf asistoval u jedné branky Toronta při prohře 2:3 v prodloužení s Floridou.

Pastrňák se na přelomu první a druhé třetiny podílel na úvodních dvou trefách Bostonu. Pětatřicet sekund před pauzou svou 39. trefou v ročníku otevřel skóre a ve 22. minutě přidal asistenci u gólu Taylora Halla.

Vrána se trefil v 17. minutě bez přípravy z pravého kruhu v přesilovce po přihrávce Tylera Bertuzziho a snížil na 1:2. Šestadvacetiletý útočník vstoupil po operaci ramene do sezony až v březnu a má bilanci 13 gólů ve 23 zápasech. Detroit už je bez šance na postup do play off.

Pozici druhého nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL potvrdil Hertl, jenž ve 22. minutě zápasu vstřelil vítěznou branku San Jose. Sharks vyhráli 4:1 a bodovali s Blackhawks i ve třetím zápase v sezoně.

Dva góly Pittsburghu vstřelil Jevgenij Malkin a jednou se trefil Sidney Crosby. Kapitán týmu se stal po Jaromíru Jágrovi a Mariu Lemieuxovi třetím hráčem v historii Penguins, jenž vstřelil v deseti sezonách minimálně 30 gólů. Jágr to dokázal právě desetkrát, Lemieux jedenáctkrát.

Buffalo - NY Islanders 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) Branky: 13. Mittelstadt, 22. Dahlin, 25. Tage Thompson, 33. Hinostroza, 53. J. Skinner - 18. Barzal, 49. Dobson, 51. Pulock. Střely na branku: 35:22. Diváci: 12.955. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Dahlin, 3. Hinostroza (všichni Buffalo). Detroit - Pittsburgh 2:7 (1:2, 1:3, 0:2) Branky: 17. Vrána, 21. Rasmussen - 37. a 60. Malkin, 14. Ruhwedel, 16. Crosby, 28. Rakell, 32. Letang, 46. Heinen. Střely na branku: 25:38. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Crosby, 3. Rakell (všichni Pittsburgh). New Jersey - Carolina 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1) Branky: 36. Boqvist, 49. N. Hischier - 56. Lorentz, 59. Niederreiter, 62. Jarvis. Střely na branku: 19:29. Diváci: 10.376. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis (Carolina), 2. Gillies, 3. N. Hischier (oba New Jersey). Boston - NY Rangers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Branky: 20. Pastrňák, 22. Hall (Pastrňák), 50, Frederic - 43. Zibanejad. Střely na branku: 35:31. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Ullmark, 3. McAvoy (všichni Boston). Ottawa - Montreal 6:4 (1:1, 5:2, 0:1) Branky: 3. a 28. Kastelic, 21. Watson, 27. P. Kelly, 28. Norris, 39. Formenton - 16. a 49. R. Pitlick, 29. Caufield, 38. Edmundson. Střely na branku: 26:48. Diváci: 19.410. Hvězdy zápasu: 1. Kastelic (Ottawa), 2. R. Pitlick (Montreal), P. Kelly (Montreal). Florida - Toronto 3:2 v prodl. (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0) Branky: 27. Barkov, 35. Giroux, 63. Montour - 4. Marner, 18. Holl (Kämpf). Střely na branku: 35:36. Diváci: 17.132. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Barkov, 3. Giroux (všichni Florida). San Jose - Chicago 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Branky: 7. Weatherby, 22. Hertl, 31. T. Meier, 47. Bonino - 36. T. Johnson. Střely na branku: 19:28. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Kähkönen, 2. Meier, 3. Barabanov (všichni San Jose). Dallas - Seattle 3:2 (0:2, 3:0, 0:0) Branky: 27. a 29. Hintz, 32. Naměstnikov - 7. Sheahan , 19. Gourde. Střely na branku: 31:32. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. J. Robertson, 3. Oettinger (všichni Dallas). Tampa Bay - Nashville 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) Branky: 2. Hedman, 11. Cirelli, 20. Kučerov, 34. Stamkos (Palát), 42. Colton, 43. Maroon - 18. Josi, 31. A. Carrier. Střely na branku: 39:21. David Rittich odchytal za Nashville 17 minut a 52 sekund, kryl 9 střel a neinkasoval. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Stamkos, 3. Hedman (všichni Tampa Bay). Arizona - St. Louis 4:5 v prodl. (1:3, 0:1, 3:0 - 0:1) Branky: 18. N. Smith, 46. Imama, 47. Carcone, 56. J. Moser (J. Jeník) - 4. a 61. Faulk, 6. I. Barbašev, 17. Saad, 23. L. Brown. Střely na branku: 20:32. Diváci: 12.717. Hvězdy zápasu: 1: J. Faulk, 2. L. Brown (oba St. Louis), 3. Imama (Arizona). Calgary - Vancouver 6:3 (0:0, 2:1, 4:2) Branky: 23. a 54. D. Dubé, 23. E. Lindholm, 46. B. Ritchie, 54. Zadorov, 59. J. Gaudreau - 39. Q. Hughes, 46. Garland, 58. Elias Pettersson. Střely na branku: 31:31. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval 3 góly z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 17.533. Hvězdy zápasu: 1. D. Dubé, 2. E. Lindholm, 3. Zadorov (všichni Calgary). Los Angeles - Anaheim 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Branky: 11. Kaliyev, 32. M. Roy, 47. Edler, 60. Iafallo - 24. Zegras, 30. Mayhew. Střely na branku: 40:21. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kaliyev, 2. Byfeld, 3. N. Roy (všichni Los Angeles).