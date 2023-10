Pastrňák začal sezonu v NHL dvěma góly a nasměroval Boston k výhře

New York - Útočník David Pastrňák odstartoval novou sezonu NHL dvěma góly, zařídil hokejistům Bostonu výhru 3:1 nad Chicagem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Brock Boeser se podepsal čtyřmi góly pod kanonádu Vancouveru, který doma deklasoval Edmonton 8:1. Hrdinovi zápasu asistoval u dvou branek Filip Hronek. Carolina i díky asistenci Martina Nečase porazila Ottawu 5:3.

Boston otáčel v úvodním utkání své 100. sezony v NHL skóre. Ve 12. minutě vyrovnal tečí Trent Frederic a poté přišly Pastrňákovy chvíle. Český kanonýr se prosadil v čase 33:09 střelou z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Při závěrečném risku Chicaga bez gólmana zpečetil výhru Bruins. Na straně poražených plnil roli náhradního brankáře Petr Mrázek, který o den dříve pomohl týmu 38 zákroky k vítězství v Pittsburghu.

Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd zápasu gólman Linus Ullmark, který kryl 20 střel. Překonal jej pouze Connor Bedard, jednička posledního draftu. Talentovaný kanadský útočník skóroval v NHL poprvé, když získal za brankou odražený puk a rychlým manévrem jej zasunul u pravé tyčky před Ullmarkovým betonem.

"Když jsem byl za brankou, viděl jsem volné místo a říkal jsem si: Nepokaž to. Jakmile prošel puk do branky, cítil jsem velkou radost. I úlevu. Hrozně moc jsem chtěl dát první gól co nejdříve. Je to úžasné," rozplýval se Bedard, který skóroval v 18 letech a 56 dnech. Po dvou zápasech má na kontě dva body (1+1).

Boeser nasázel čistý hattrick v rozmezí 12. až 28. minuty a Vancouver tím odskočil z 1:0 na 4:0. U třetího gólu týmu si připsal asistenci Hronek, po jehož střele vznikl před brankou závar a z dorážky uspěl hrdina zápasu. Svou čtvrtou trefou zvýšil Boeser ve 46. minutě na 6:1, opět z dorážky za asistence českého beka.

"Vím, že udělal změny v tréninky. Dařilo se mu už přípravném kempu a navazuje na to," pochválil trenér Vancouveru Rick Tocchet Boesera, který minulou sezonu vstřelil 18 branek. "V létě jsem si řekl, že se chci zlepšit a každý den jsem dřel. Hodlám v tom pokračovat. Zítra přijdu na ranní rozbruslení a dám si další trénink," doplnil odhodlaný Boeser, který vstřelil v NHL čtyři góly v jednom utkání poprvé.

Jeho spoluhráči Elias Pettersson a J.T. Miller si připsali shodně branku a tři přihrávky. Hronek nasbíral čtyři kladné body do statistiky +/-, nejvíce ze všech.

Carolina po první třetině prohrávala 0:1, ale na začátku třetí už vedla 3:1. O druhý gól se postaral Nečas, který i pod tlakem bránících hráčů uvolnil přihrávkou v pravém kruhu Teuva Teräväinena. Finský útočník se prosadil střelou bez přípravy. Ottawa, za kterou Dominik Kubalík nebodoval, vyrovnala na 3:3, ale závěr patřil domácím obráncům. Výhru strhli na stranu Hurricanes Brady Skjei a Jaccob Slavin.

Při střelecké chuti byl i Auston Matthews a třemi góly přispěl k výhře Toronta 6:5 po nájezdech nad Montrealem. Americký útočník zkompletoval hattrick dvěma trefami v závěru, kterými vyrovnal z 3:5 na 5:5 a překonal hranici 300 branek (ve 482 odehraných zápasech). V rozstřelu skóroval pouze Mitchell Marner. Za vítěze nastoupil David Kämpf ke svému 400. startu v NHL.

Mikko Rantanen se zasloužil čtyřmi body (2+2) o výhru Colorada 5:2 na ledě Los Angeles. Calgary s brankářem Danielem Vladařem na střídačce zdolalo Winnipeg 5:3. Vítězný gól padl v čase 58:28 z hokejky Eliase Lindholma, dvěma trefami podpořil výhru Andrew Mangiapane.

Statistika středečních zápasů NHL:

Toronto - Montreal 6:5 po sam. nájezdech (0:1, 3:1, 2:3 - 0:0)

Branky: 35., 56. a 59. Matthews, 28. Gregor, 40. W. Nylander, rozhodující sam. nájezd Marner - 22. a 46. Newhook, 4. Evans, 45. Caufield, 52. Ylönen. Střely na branku: 42:24. Diváci: 18.948. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner (oba Toronto), 3. Newhook (Montreal).

Carolina - Ottawa 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Branky: 23. Bunting, 38. Teräväinen (Nečas), 41. J. Staal, 48. Skjei, 52. Slavin - 4. M. Joseph, 46. Kelly, 46. Stützle. Střely na branku: 42:30. Diváci: 18.893. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Skjei, 3. Bunting (všichni Carolina).

Boston - Chicago 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 34. a 60. Pastrňák, 12. Frederic - 6. Bedard. Střely na branku: 33:21. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Pastrňák, 3. Frederic (všichni Boston).

Calgary - Winnipeg 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky: 13. a 60. Mangiapane, 18. Weegar, 34. Andersson, 59. E. Lindholm - 15. Connor, 32. Iafallo, 55. Scheifele. Střely na branku: 22:37. Diváci: 17.414. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane (Calgary), 2. Connor (Winnipeg), 3. Markström (Calgary).

Vancouver - Edmonton 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Branky: 12., 25., 28. a 46. Boeser (na druhou a čtvrtou Hronek), 9. Garland, 32. E. Pettersson, 47. J.T. Miller, 55. Joshua - 29. Draisaitl. Střely na branku: 32:27. Diváci: 18.706. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. J.T. Miller, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver).

Los Angeles - Colorado 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Branky: 27. Grundström, 40. Byfield - 24. a 45. Rantanen, 8. MacKinnon, 23. Makar, 57. Wood. Střely na branku: 36:37. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Doughty (Los Angeles).