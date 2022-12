Pastrňák vstřelil dva góly, Ovečkin přeskočil Howea v tabulce střelců NHL

Utkání hokejové NHL New Jersey - Boston, 23. prosince 2022. Hráči Bostonu (zleva) Pavel Zacha, David Pastrňák a David Krejčí se radují z gólu, vpravo brankář New Jersey Mackenzie Blackwood.

New York - Hokejový útočník David Pastrňák řídil v NHL dvěma góly výhru Bostonu 4:3 v New Jersey a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Na obě branky mu přihrál David Krejčí, na první také Pavel Zacha. Arizona zdolala doma Los Angeles 2:1 po nájezdech i díky výkonu Karla Vejmelky. Český brankář zastavil 26 střel, v rozstřelu nepustil ze tří nájezdů žádný gól a stal se druhou hvězdou utkání. Martin Nečas přispěl dvěma přihrávkami k vítězství Caroliny 6:5 nad Philadelphií.

David Rittich bude spojován s posunem Alexandra Ovečkina na druhé místo v historické tabulce střelců NHL. Kanonýr Washingtonu vstřelil při výhře 4:1 nad Winnipem dva góly a legendárního Gordieho Howea nejen vyrovnal, ale rovnou i přeskočil. Sedmatřicetiletý útočník má na kontě 802 branek a před ním je už pouze Wayne Gretzky (894).

Ovečkin otevřel skóre, když překonal Ritticha střelou z pravého kruhu, a druhou trefu přidal při hře Winnipegu bez gólmana. Český brankář kryl z zápase 23 z 26 střel.

Boston rozhodl v prostřední třetině, v níž otočil z 0:1 na 4:1. Druhá trefa padla po ryze české spolupráci. Zacha zachytil na pravé straně u hrazení rozehrávku gólmana Mackenzieho Blackwooda, puk předal mezi kruhy Krejčímu, který jej poslal před branku Pastrňákovi. Kotouč se odrazil od brusle havířovského rodáka na branku a z následné dorážky mezi betony zakončil celou akci.

Při gólu na 3:1 přihrál Krejčí z levé strany do pravého kruhu Pastrňákovi, který střelou zápěstím vymetl vzdálenější roh branky. Český útočník potvrdil střeleckou formu, v posledních jedenácti zápasech nasázel deset branek. Jake DeBrusk vstřelil čtvrtý zásah Bostonu a do brankoviště New Jersey se postavil od začátku poslední třetiny Vítek Vaněček, který z pěti střel neinkasoval. S ním v zádech Devils zdramatizovali zápas, ale ztrátu nedohnali.

Utkání bylo specifické pro Zachu. Český útočník nastoupil poprvé v New Jersey, za které odehrál sedm sezon a které jej v létě vyměnilo do Bostonu. Klub připravil pro svého bývalého hráče ve formě videa sestřih akcí, který pustil během první třetiny na kostce, a diváci odměnili Zachu potleskem za jeho služby.

Oba góly padly v Arizoně v základní hrací době z přesilové hry. Domácí vedli od desáté minuty trefou Nicka Schmaltze, Los Angeles vyrovnalo v čase 31:54. Vejmelku překonal Alex Iafallo ránou z pravého kruhu nad lapačku. Více český gólman soupeři nedovolil a v rozstřelu se prosadil pouze Nick Bjugstad.

New Jersey - Boston 3:4, Washington - Winnipeg 4:1, Carolina - Philadelphia 6:5, NY Islanders - Florida 5:1, Chicago - Columbus 5:2, Dallas - Montreal 4:2, Nashville - Colorado 2:3 v prodl., Edmonton - Vancouver 2:5, Arizona - Los Angeles 2:1 po sam. nájezdech, Anaheim - Calgary 2:3 v prodl, Vegas - St. Louis 5:4 po sam. nájezdech.