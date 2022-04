Pastrňák vstřelil 40. gól v sezoně a pomohl Bostonu k výhře, Nečas získal 1+1

Steven Lorentz z Caroliny Hurricanes (na ledě) de raduje z gólu během třetí třetiny hokejového zápasu NHL proti New Jersey Devils v Raleigh, N.C., čtvrtek 28. dubna 2022. Vpravo (číslo 88) je český hokejista Martin Nečas.

New York - Český hokejový útočník David Pastrňák se gólem a asistencí podílel na vítězství Bostnu 5:0 nad Buffalem a překonal hranici 40 gólů v sezoně. Jednou brankou a nahrávkou pomohl Carolině také Martin Nečas, Hurricanes i díky jeho bodovému příspěvku porazili New Jersey 6:3. Za poražené se dvěma asistencemi blýskl Pavel Zacha. Svou šestou branku v ročníku vstřelil Jakub Voráček, který Columbusu pomohl k výhře 5:2 nad Tampou Bay.

Pastrňák si své dva body schoval do třetí části, kdy nejprve ve 43. minutě zvýšil na 3:0 a po dvou minutách připravil gólovou pozici pro Taylora Halla. Boston i díky dvěma bodům nejproduktivnějšího Čecha v lize vyhrál počtvrté v řadě a v tabulce Atlantické divize se přiblížil třetí Tampě Bay na rozdíl jednoho bodu.

Lightning ztratili v souboji s Columbusem, kterému podlehli 2:5. Úvodní gól zápasu vstřelil Voráček, jenž zaokrouhlil svůj bodový zisk na 60. Ondřej Palát v dresu hostujícího týmu nebodoval.

Carolina i díky Nečasovu bodovému příspěvku porazila New Jersey 6:3 a před play off táhne již šestizápasovou vítěznou šňůru. Český útočník oba své body získal v první třetině a pomohl Hurricanes k náskoku 3:1. Poprvé se Nečas zapsal do statistik v 6. minutě, kdy vstřelil druhou branku Canes. Asistenci přidal o sedm minut později, když našel Jesperiho Kotkaniemiho, jenž zvýšil již na 3:0.

První dvě branky Devils připravil Zacha, jeho bodový příspěvek ale vysokou prohru 3:6 neodvrátil.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Washington 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky: 11. Nelson, 16. Lee, 44. Pageau, 47. Palmieri, 54. Jo. Bailey - 60. Jonsson Fjällby. Střely na branku: 26:27. Vítek Vaněček odchytal za Washington 59:31 minuty, inkasoval pět gólů z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 16.722. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. Barzal, 3. Jo. Bailey (všichni NY Islanders).

Boston - Buffalo 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Branky: 27., 33. a 58. Bergeron, 43. Pastrňák, 45. Hall (Pastrňák). Střely na branku: 32:37. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Ullmark, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Ottawa - Florida 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky: 42. a 54. Verhaeghe, 7. Reinhart, 42. Bennett. Střely na branku: 27:30. Diváci: 17.102. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Bennett, 3. S. Knight (všichni Florida).

Carolina - New Jersey 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

Branky: 5. Bear, 6. Nečas, 13. Kotkaniemi (Nečas), 38. Teräväinen, 44. Lorentz, 48. Martinook - 14. Zetterlund (Zacha), 55. Bratt (Zacha), 56. Vesey. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.040. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi, 2. Nečas, 3. Martinook (všichni Carolina).

Vancouver - Los Angeles 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 47. a 65. Boeser, 55. Chiasson - 36. Vilardi, 39. Kempe. Střely na branku: 29:35. 18.775. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Q. Hughes, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver).

Minnesota - Calgary 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 27. Brodin, 52. F. Gaudreau, 61. Kaprizov - 23. J. Gaudreau, 58. E. Lindholm. 25:33. Diváci: 18.490. Hvězdy zápasu: 1. F. Gaudreau (Minnesota), 2. J. Gaudreau, 3. Zadorov (oba Calgary).

Colorado - Nashville 4:5 po sam. nájezdech. (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 3. Makar, 7. Lehkonen, 17. L. O'Connor, 30. Compher - 12. a rozhodující sam. nájezd Duchene, 24. R. Johansen, 37. Josi, 45. Ekholm. Střely na branku: 46:37. David Rittich za Nashville odchytal celý zápas, inkasoval čtyři branky z 46 střel a úspěšnost zákroků měl 91,3 procenta. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. Josi (Nashville), 2. Compher (Colorado), 3. Ekholm (Nashville).

Edmonton - San Jose 5:4 v prodl. (0:2, 2:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 30. R. McLeod, 33. Yamamoto, 50. Ryan, 52. Broberg, 62. Hyman - 3. a 4. Gregor, 36. Reedy, 51. Bonino. Střely na branku: 31:44. Diváci: 16.692. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto (Edmonton), 2. Gregor (San Jose), 3. Broberg (Edmonton).

Columbus - Tampa Bay 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 17. Voráček, 31. Sillinger, 41. Roslovic, 50. Bjorkstrand, 59. Peeke - 31. Kučerov, 57. Perry. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18.234. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Merzlikins, 3. Sillinger (všichni Columbus).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Florida 81 58 6 17 338:236 122 2. x-Toronto 81 53 7 21 310:251 113 3. x-Tampa Bay 81 50 8 23 281:229 108 4. x-Boston 81 51 5 25 253:215 107 5. Buffalo 81 31 11 39 229:288 73 6. Detroit 81 31 10 40 225:309 72 7. Ottawa 81 32 7 42 223:264 71 8. Montreal 81 21 11 49 211:317 53

Metropolitní divize:

1. y-Carolina 82 54 8 20 278:202 116 2. x-NY Rangers 81 51 6 24 251:205 108 3. x-Pittsburgh 81 45 11 25 267:226 101 4. x-Washington 81 44 12 25 273:242 100 5. NY Islanders 81 37 10 34 227:231 84 6. Columbus 81 37 7 37 259:295 81 7. New Jersey 81 27 9 45 245:302 63 8. Philadelphia 81 25 11 45 209:294 61

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Colorado 81 56 7 18 311:230 119 2. x-Minnesota 81 52 7 22 306:252 111 3. x-St. Louis 81 49 11 21 307:235 109 4. x-Nashville 81 45 7 29 262:247 97 5. x-Dallas 81 45 6 30 234:244 96 6. Winnipeg 80 37 11 32 245:253 85 7. Chicago 81 28 11 42 217:288 67 8. Arizona 81 24 7 50 202:309 55

Pacifická divize:

1. y-Calgary 81 50 11 20 292:205 111 2. x-Edmonton 81 48 6 27 287:250 102 3. x-Los Angeles 82 44 11 27 239:236 99 4. Vegas 81 42 8 31 259:244 92 5. Vancouver 81 40 11 30 247:233 91 6. San Jose 81 32 13 36 214:261 77 7. Anaheim 81 31 14 36 230:267 76 8. Seattle 80 26 6 48 210:281 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci, "p" vítězství v základní části.