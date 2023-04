Pastrňák v NHL skóroval, Jágra ale nedostihl

New York - David Pastrňák rozhodl o výhře hokejistů Bostonu 5:4 v Montrealu a základní část NHL zakončil s 61 brankami. Za českým rekordem, který drží Jaromír Jágr, zaostal o gól. Havířovský rodák obsadil v souboji o nejlepšího střelce druhé místo za lídrem Edmontonu Connorem McDavidem, který dal o tři branky více.

Pastrňák odehrál v základní části všech 82 utkání a s bilancí 61 gólů a 52 přihrávek skončil v produktivitě soutěže třetí. V historii NHL nasbíral z českých hráčů více bodů jen Jágr, jehož maximem bylo 149 bodů ze sezony 1995/96.

Pastrňák ovládl suverénně klubovou produktivitu a táhl Boston k vítězství v základní části, v níž Bruins překonali rekord NHL v počtu výher (65) i bodů (135). Český útočník v Montrealu asistoval u gólu na 1:1 a v 51. minutě zlomil nerozhodný stav 4:4, když zakončil u levé tyčky souhru celého útoku střelou do odkryté branky. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Boston se střetne v prvním kole play off s Floridou, které ve čtvrtek nestačily tři přihrávky Radka Gudase a podlehla doma Carolině 4:6. Český obránce si připsal dvakrát druhou asistenci při rychlých protiútocích. Zbývající bod získal za dobré napadání, při němž narušil rozehrávku gólmana Frederika Andersena a po jeho pasu zpoza branky vyrovnal z mezikruží Ryan Lomberg na 2:2. Gudas zaznamenal i deset hitů.

Stanislav Svozil ozdobil svou premiéru v NHL asistencí, kterou přispěl Columbusu k výhře 3:2 v prodloužení nad Pittsburghem. Dvacetiletý bek strávil při debutu na ledě téměř dvacet minut a šanci dostával i v přesilové hře, ve které byl v 57. minutě součástí kombinace u gólu Emila Bemströma na 2:2. Zápas rozhodl Johnny Gaudreau.

David Kämpf pomohl přihrávkou k vítězství Toronta 3:2 na ledě New York Rangers. David Rittich pustil tři branky z 24 sřel a nezabránil porážce Winnipegu 2:4 na ledě Colorada. Karel Vejmelka kryl 19 pokusů při prohře Arizony 4:5 v prodloužení s Vancouverem. Českého gólmana překonal třikrát Conor Garland, jenž zkompletoval hattrick v 62. minutě.

NHL:

Montreal - Boston 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Branky: 4. Condotta, 28. Suzuki, 29. Pezzetta, 42. Barron - 10. Frederic (Pastrňák), 15. DeBrusk, 34. Orlov, 49. Coyle, 51. Pastrňák. Střely na branku: 34:21. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. DeBrusk (oba Boston), 3. Pezzetta (Montreal).

Buffalo - Ottawa 4:3 v prodl. (0:0, 2:3, 1:0 - 1:0)

Branky: 21. Jokiharju, 23. Olofsson, 44. Thompson, 62. Mittelstadt - 25. Stützle, 27. Gambrell, 33. Giroux. Střely na branku: 36:33. Diváci: 16.739. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Mittelstadt, 3. Thompson (všichni Buffalo).

Columbus - Pittsburgh 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 23. Peeke, 57. Bemström (Svozil), 61. J. Gaudreau - 5. Letang, 44. Guentzel. Střely na branku: 34:36. Diváci: 18.369. Hvězdy zápasu: 1. Hutchinson, 2. J. Gaudreau, 3. Bemström (všichni Columbus).

Florida - Carolina 4:6 (0:1, 0:1, 4:4)

Branky: 42. Barkov (Gudas), 44. Lomberg (Gudas), 58. Duclair (Gudas), 59. Verhaeghe - 9. a 47. Burns, 22. Kotkaniemi, 47. Fast, 58. Gostisbehere, 59. Aho. Střely na branku: 34:36. Diváci: 19.160. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi (Carolina), 2. Barkov (Florida), 3. Burns (Carolina).

NY Rangers - Toronto 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Branky: 22. Kakko, 47. Panarin - 44. Liljegren (Kämpf), 48. Nylander, 53. Acciari. Střely na branku: 24:21. Diváci: 17.623. Hvězdy zápasu: 1. Acciari, 2. Nylander (oba Toronto), 3. Panarin (NY Rangers).

Tampa Bay - Detroit 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Branky: 51. a 56. Point, 8. Killorn, 48. Hagel, 60. Eyssimont. Střely na branku: 32:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Elliott, 3. Hagel (všichni Tampa Bay).

Washington - New Jersey 4:5 v prodl. (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 5. Snively, 6. Sandin, 11. C. Smith, 22. Wilson - 18. a 44. Haula, 39. Wood, 53. Hamilton, 65. L. Hughes. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. L. Hughes, 2. Haula (oba New Jersey), 3. C. Smith (Washington).

Colorado - Winnipeg 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky: 14. Malgin, 39. Rantanen, 44. Rodrigues, 59. Lehkonen - 23. Jonsson-Fjällby, 35. Stenlund. Střely na branku: 25:20. David Rittich odchytal za Winnipeg 59:32 minuty, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 18.137. Hvězdy zápasu: 1. Rodrigues, 2. Rantanen (oba Colorado), 3. Stenlund (Winnipeg).

Dallas - St. Louis 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 44. Johnston. Střely na branku: 34:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Johnston (oba Dallas), 3. Binnington (St. Louis).

Nashville - Minnesota 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 9. Jankowski, 17. Sherwood, 55. Trenin, 63. Pärssinen - 15. a 31. F. Gaudreau, 55. Petan. Střely na branku: 31:24. Diváci: 17.519. Hvězdy zápasu: 1. Pärssinen, 2. Saros, 3. Jankowski (všichni Nashville).

Chicago - Philadelphia 4:5 v prodl. (2:2, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 8. Khaira, 10. Bjork, 28. J. Toews, 58. Athanasiou - 1. a 7. Konecny, 21. Tippett, 25. Cates, 64. Provorov. Střely na branku: 38:36. Diváci: 20.219. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Frost, 3. Tippett (všichni Philadelphia).

Edmonton - San Jose 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 5. a 35. Janmark, 7. Draisaitl, 26. Bouchard, 56. E. Kane - 10. Gregor, 39. Lorentz. Střely na branku: 36:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Janmark, 2. Draisaitl, 3. Ryan (všichni Edmonton).

Anaheim - Los Angeles 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Branky: 3. Terry, 42. M. Jones, 55. Zegras - 31., 48. a 59. Kempe, 17. Kopitar, 32. Moore. Střely na branku: 24:36. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Kempe (Los Angeles), 2. Terry (Anaheim), 3. Arvidsson (Los Angeles).

Arizona - Vancouver 4:5 v prodl. (2:4, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 6. a 30. O´Brien, 20. Boyd, 57. Schmaltz - 9., 15. a 62. Garland, 4. E. Pettersson, 13. J.T. Miller. Střely na branku: 28:24. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání, inkasoval pět branek z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 79,2 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Garland (Vancouver), 2. O´Brien, 3. Keller (oba Arizona).

Seattle - Vegas 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 17. Schwartz - 10. R. Smith, 33. Martinez, 60. Stephenson. Střely na branku: 31:19. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit (Vegas), 2. Schwartz, 3. Grubauer (oba Seattle).