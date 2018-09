Šen-čen (Čína) - Český hokejový útočník David Pastrňák patří k hlavním protagonistům letošní prezentace NHL v Číně. Útočník Bostonu navštívil nejlidnatější zemi světa i v minulých dvou letech, kdy předváděl své umění mladým talentům. Tentokrát bude mít havířovský rodák možnost ukázat se čínským fanouškům přímo v akci. Jeho tým Bruins se v rámci přípravy utká v sobotu v Šen-čenu a ve středu v Pekingu s Calgary.

"Nikdy by mě nenapadlo, že si tu zahraju hokej, ale už to tak je," řekl Pastrňák serveru nhl.com.

Navíc to určitě není jeho poslední návštěva asijské velmoci. S hlavním sponzorem nadcházejících zápasů podepsal smlouvu na propagaci mléčného nápoje pro děti. Jeho tvář zdobí obal a kontrakt ho zavazuje k tomu, aby jezdil do Číny každé léto po dobu čtyř následujících let.

"Výkonný ředitel společnosti se zašel podívat na náš zápas. Asi se mi zrovna dařilo. Z nějakého důvodu jsem se mu zalíbil, stejně jako moje číslo (88). Osmička je v Číně šťastné číslo. Mám radost. Je to nová zkušenost. Těšil jsem se, že poznám novou zemi a lidi," uvedl Pastrňák.

Malým hokejistům předává radost z hokeje. "Snažím se si to s dětmi co nejvíce užívat, protože je důležité, aby si na ledě vychutnali každý okamžik. V jejich věku nejde o dřinu, ale o to, aby se naučili bruslit a kontrolovat puk," řekl držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu z posledních dvou let.

"Zároveň si to ale musí užívat, protože když to tak nebude, příště se na trénink nebudou těšit a nebudou makat na sto procent," vysvětlil Pastrňák, který v minulé sezoně zaznamenal v 82 zápasech základní části 80 bodů (35+45). V play off pak ve 12 duelech přidal 20 bodů (4+16).

Tahoun Bostonu se snaží děti inspirovat. "Předávám jim zkušenosti, které jsem v NHL nasbíral. Hodně jsem s nimi trénoval a užili jsme si spoustu zábavy. Jsou velmi milé a přátelské. I přes jazykovou bariéru to byla pořád sranda," prozradil Pastrňák.

První souboj mezi Calgary a Bostonem je na programu v sobotu od 8:30 v Šen-Čenu, další pak ve středu 19. září od 13:30 v Pekingu. Zápasů se kvůli problémům s vízy nezúčastní Pastrňákův spoluhráč David Krejčí. Z širšího kádru Bruins se do Asie vydal i bek Jakub Zbořil, naopak brankář Daniel Vladař a forvard Jakub Lauko nikoliv. V barvách Calgary se v Číně představí český útočník Michael Frolík, brankář David Rittich zůstal s druhou částí týmu Flames v Kanadě.