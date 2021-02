Pastrňák uchvátil NHL, ale spoluhráče nijak nepřekvapil

Filadelfie - Hokejový útočník David Pastrňák uchvátil NHL záhy po svém návratu do sestavy Bostonu po rekonvalescenci navazující na zářijovou operaci kyčle. V žádném ze tří odehraných zápasů nevyšel bodově naprázdno a během středečního večera zařídil dokonce čtyřmi body výhru Bruins na ledě Philadelphie 4:3 v prodloužení. Zaznamenal devátý hattrick v základní části soutěže, lepší z Čechů je historicky už pouze fenomenální Jaromír Jágr. Spoluhráče ale podle všeho nijak nepřekvapil.

"Je to příjemné, ještě navíc takhle po návratu po zranění. Ale každý zápas může rozhodnout někdo jiný, dnes jsem to byl já. Je fajn, že jsem za poslední dva zápasy dal góly, ale bylo to hlavně díky přesilovkám a spoluhráčům," řekl skromně Pastrňák klubovému webu.

Proti Philadelphii se ale prosadil už po 12 sekundách hry po skvělé individuální akci a sólu. Po levém křídle projel díky krásné kličce mezi nohama a překonal Cartera Harta. Byl to jeho druhý nejrychlejší gól v kariéře. Proti New York Rangers se 26. října 2016 trefil už po 10 sekundách.

V 53. minutě snížil v přesilové hře po přihrávce Patrice Bergerona do odkryté branky a 15 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal z dorážky. Stal se prvním hráčem v historii NHL, který dal při hattricku góly během prvních i posledních 15 sekund utkání. Devátým hattrickem v základní části NHL vyrovnal na druhém místě mezi českými hráči Miroslava Fryčera. Před ním je pouze Jágr, který odehrál 15 zápasů, v nichž vstřelil tři góly či více.

V prodloužení pak při další přesilovce místo střely z levého kruhu ideálně našel před brankou hokejku Bergerona, který nadvakrát překonal Harta a dal jejich povedenému večer vítěznou pečeť. Kapitán Bruins byl taky u všech gólů, protože u těch Patrňákových asistoval.

"Viděl jsem, že byli obránci hodně blízko nás, v přesilovce čtyři na tři hrajou beci hodně nahoře, bylo to rychlé rozhodnutí. Nechtěl jsem riskovat zblokovanou střelu," komentoval Pastrňák přihrávku na Bergerona.

V pondělí Bruins i díky Pastrňákovým dvěma gólům otočili duel na ledě Washingtonu z 0:3 na 5:3. Tentokrát slavili přes nepříznivý stav 1:3. "Je to vždycky příjemné, ale nemůžeme to takto dohánět pořád. Poslední dva zápasy se to povedlo, ukázali jsme velký charakter. Věříme si a víme, že když budeme hrát celých šedesát minut, tak se to může podařit," prohlásil Pastrňák.

Při opožděném vstupu do sezony v sobotu při porážce ve Washingtonu 3:4 v prodloužení si připsal asistenci, teď už má na kontě sedm bodů za pět branek a dvě přihrávky. Na skvělém comebacku se podle Pastrňáka podepisuje řada věcí. "Samozřejmě mi pomohli spoluhráči z lajny," poděkoval Bergeronovi a Bradu Marchandovi.

"Hrajeme spolu už několik let, chemie nám funguje. Nemusím si zvykat na nějakou novou souhru. Známe se. Rekonvalescence byla hodně dlouhá. Takovou pauzu jsem ještě v kariéře neměl. Jak jsem se ale vrátil na led, tak se cítím skvěle," prohlásil.

Na hattrick dosáhl v dresu Bruins už podesáté, protože se mu to povedlo i jednou v play off. Tentokrát před prázdným hledištěm ale chyběly tradiční čepice na ledě. "Všichni fanoušky postrádáme, to je jasné. Doufáme, že budou moci být co nejdříve zpátky. Hokej bez nich není takový, jaký byl," dodal Pastrňák.

V mužstvu Bruins ale skvělými výkony při návratu zřejmě nikoho nezaskočil. "Já si dokonce myslím, že každý od něho tohle očekával," prohlásil finský gólman Tuukka Rask. "On takový prostě je. Umí střílet, dokáže skórovat, zvládá si vždy najít ten správný prostor, z něhož se mu otevírá místo na střelu. A skoro se zdá, že když vypálí přesně na branku, skončí to vždycky gólem," dodal Rask.

Ale i brankářská jednička týmu si velmi dobře uvědomuje, že za tím vším není zdaleka jen talent rodáka z Havířova. "On opravdu velmi tvrdě dřel na tom, aby se vrátil včas a v nejlepší formě. Myslím, že teď se to jen ukazuje," ocenil Rask.