Pastrňák si užívá Vánoce s rodinou, neúčast na OH ho hodně mrzí

Boston - Český hokejový kanonýr David Pastrňák z Bostonu tráví prodloužené vánoční prázdniny v širším rodinném kruhu. Návštěvu blízkých z Česka přivítal při pandemické situaci ve světě po více než dvou letech. Pětadvacetiletého nejlepšího střelce NHL mrzí, že kvůli koronavirové krizi přišel o možnost startovat na únorových olympijských hrách v Pekingu, kde budou hráči z nejlepší ligy světa chybět stejně jako v roce 2018 v Pchjongčchangu.

"Přijela za mnou rodina. Je tady máma, brácha a kamarád. Nebyli za mnou dva a půl roku. Užíváme si čas spolu. Jsme soutěživá rodina, takže hrajeme hodně her a pořád se o něco sázíme. Taky vaříme," popsal Pastrňák náplň nečekaně volných dnů v rozhovoru přes zoom se zámořskými novináři, který zveřejnil klubový web Bruins.

NHL byla přerušena po úterních dvou duelech, rychle se šířící varianta koronaviru omikron způsobila v lize před Vánoci odložení už padesáti zápasů. Vedení soutěže po dohodě s hráčskou asociací NHLPA kvůli tomu ustoupilo od záměru se poprvé od Soči 2014 vrátit se svými hráči na olympiádu.

"Je to samozřejmě frustrující a smutné. Těžko se s tím vyrovnává. Jak jsem říkal už mnohokrát, pro evropské hráče je to sen, když vyrůstá, aby se tam dostal. Je to, jak když si kanadský kluk stoupne na brusle, začne hrát hokej, dostane se krůček od NHL a nevyjde to. Je to druhá olympiáda, o kterou přicházím. Ale nikomu to nedávám za vinu. Je to prostě svět, v které teď žijeme," prohlásil Pastrňák, který dosud reprezentoval na třech mistrovstvích světa a Světovém poháru v Torontu v roce 2016.

"Je to nešťastné, protože olympiáda se nekoná každý rok. Je to smutné, ale taková je prostě situace ve světě. Já samozřejmě věřím, že se jednou účasti na olympiádě dočkám," řekl Pastrňák, který už pětkrát za sebou ovládl Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu sezony.

Boston hrál naposledy 16. prosince, kdy podlehl na ledě New York Islanders 1:3. Čtyři další duely byly odloženy, podle rozpisu by se měl vrátit do hry v pondělí doma proti Pittsburghu. Pokud nepřijdou další odklady, mohli by Pastrňáka vidět opět naživo i blízcí, kteří v Bostonu budu do 7. ledna. Zatím si ale užívá odpočinek s nimi a hokej pustil z hlavy

"Jsem opravdu rád, že jsou tady. Bylo stresující, když člověk nevěděl, kdy budou moct přijet. Užíváme si to a přestal jsem díky tomu myslet na hokej. Můžu říct, že už jsem to opravdu potřeboval," řekl Pastrňák, kterému se v této sezoně nedaří střelecky podle představ.

Ve 26 zápasech skóroval osmkrát."Nemám tolik štěstí okolo brány. Ale mám šance. Snažím se na to koukat pozitivně. Je to otázka času kdy ty příležitosti začnu proměňovat. Koukám se na to tak, že je lepší mít šance a nedávat gól, než je vůbec nemít. Věřím, že mi ta pauza teď pomůže se znova nastartovat. Už se těším, až začneme znova hrát," dodal Pastrňák.